Polanco pide a seguidores calma y no desviarse del apoyo y promoción de la gestión de Danilo

NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco, quien está siendo aclamado para que acepte la candidatura a diputado en ultramar en la circunscripción #1, pidió calma a sus seguidores y no desviarse del trabajo permanente de apoyo y promoción de la gestión del Presidente Danilo Medina.

Polanco, fundador del movimiento No Importa el Color, la Estrellas es Danilo y el Proyecto Renacer Voluntad Popular que respaldan la continuidad de Medina para un tercer período, dijo que será el candidato a la diputación, pero llamó a sus adeptos a esperar el momento adecuado, debido que el apoyo a Danilo es el principal objetivo en estos momentos.

“Este es el momento de Danilo Medina”, añadió Polanco en un mensaje masivo enviado a sus seguidores que vienen proponiéndolo para que se postule al escaño congresual del exterior en las elecciones de 2020.

“Todas nuestras fuerzas, energía, tiempo y recursos deben utilizarse a favor del país, lo que es lo mismo a favor de la monumental obra del Gobierno de nuestro honorable presidente Danilo Medina” afirmó Polanco.

Después de recibir innumerables endorsos de organizaciones comunitarias e incluso partidos políticos, el doctor Polanco respondió que no considera prudente comenzar su campaña para la diputación porque entiende que todavía hay que trabajar con los ciudadanos en el exterior para que la monumental obra del presidente Danilo Medina la conozcan todos los dominicanos en toda su extensión.

“Debemos promover la verdad de nuestro país, visitar todos los rincones del mundo donde residan dominicanos y explicarles las razones que han convertido a nuestro país como ejemplo para toda la región de América Latina y El Caribe. Explicarles el por qué nuestro presidente es considerado como uno de los más populares y de mayor aceptación en el mundo. Ese trabajo nos corresponde hacerlo a nosotros considerados los dominicanos buenos y debemos hacerlo por encima de toda apetencia individual, miseria humana, o mezquindad política”, expuso Polanco.

“La estrella es Danilo y debemos honrarlo en cuerpo y alma. Nuestro país y nuestra gente de aquí y de allá necesitan a Danilo Medina más que a un diputado de ultramar. Así que nuestra prioridad es Danilo Medina 2020-2024”, sostuvo.

Aseguró que en cuanto a su candidatura, no los defraudará a sus seguidores ni a la comunidad que lo va a elegir. “Les estaré agradecido toda mi vida por el honor y la confianza que han puesto en mí. En el próximo mes de julio, después que nuestro presidente sea candidato presidencial, anunciaremos nuestra candidatura y trabajaremos duro por ella junto a la del presidente Danilo Medina, mano a mano, hombro a hombro, y pecho a pecho como debe ser”.

CONTINUA LA GIRA EN APOYO A DANILO EN EEUU Y RD

Por otra parte, Polanco anunció la continuación de las giras de los movimientos que respaldan la continuidad de Danilo, bajo su tutela, para junio y julio en Estados Unidos y provincias de la República Dominicana.

La gira, comenzará el viernes 7 de junio en El Bronx (Nueva York), el sábado 8 de junio se realizará un evento en Reading, Pensilvania, el domingo 9 de junio la gira estará en Elizabeth, New Jersey, el viernes 14 de junio en West New York, el sábado 15 de junio irá al Alto Manhattan, el domingo 16 de junio, en Paterson, New Jersey,

El viernes 21 de junio estará en Santiago de los Caballeros, el sábado 22 de junio llegará a La Romana y Hato Mayor, en el Este, el domingo 23 de junio, se moverá a Santo Domingo Este y San Cristóbal, en el sur.

El viernes 28 de junio, regresará a Estados Unidos, iniciando en Carolina del Norte, el sábado 29 de junio, en Virginia, el domingo 30 de junio irá a Maryland y Washington, DC.

En la primera semana de julio la gira irá a Nueva Inglaterra, incluyendo los estados de Connecticut, Massachusetts, y Rhode Island y en la segunda semana de julio a Ohio y Pensilvania.

En la tercera semana de julio volverá a New York y New Jersey, y en la cuarta semana de julio estaremos a Florida. Polanco pidió a los dominicanos radicados en las áreas donde se realizarán las actividades de la gira, participar masivamente en apoyo a la gestión y continuidad de Danilo.

Los interesados en más informaciones sobre la gira, pueden comunicarse con Yoely Reyes al teléfono (1732-322-1170).

