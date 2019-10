Polanco pide a Leonel asumir compromiso de admitir derrota en primarias “por el bien del país”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El doctor Yomare Polanco, coordinador general del sector externo Ultramar Gonzalo 2020, emplazó al expresidente Leonel Fernández a asumir el compromiso de admitir la derrota en las primarias del PLD programadas para este domingo 6 de octubre, por el bien del país, pero advirtió que no hay forma de que el ex mandatario gane, porque solo cuenta con un 29%, a pesar de las encuestas manipuladas que lo dan como ganador.

“Este es un pedido, que hago como dominicano al doctor Leonel Fernández: tiene que aceptar su derrota en las primarias del PLD de este domingo 6. Gonzalo castillo va a barrer”, agregó.

Polanco, reiteró que los leonelistas están creando la falsa percepción de que van a ganar, condicionando a sus gentes para no aceptar la derrota y después protagonizar desórdenes.

“Por tu pueblo, por tus conciudadanos, por el país que tu quieres presidir, por el país en el que los dominicanos te eligieron tres veces, tienes que recapacitar y si perdiste, perdiste”, le dijo Polanco a Leonel.

“Este es también un llamado a los dominicanos para que estén conscientes de que no hay manera de que Leonel gane. No la hay. Tiene un 29% nada más si acaso en el partido, el PLD y más de un 70% de rechazo en todo el país”, explicó Polanco.

“¿Con qué cuenta Leonel, con qué?, si solo nosotros, los del sector externo ya aportamos más de 700 mil votos extras a los 2 0 3 millones que tiene el PLD, cuya mayoría en un 80% son de Gonzalo”, cuestionó el coordinador externo en ultramar.

“No hay manera de que Leonel gane, así es que Leonel, este es un llamado a ti y a tu grupo para que se dejen de mezquindades políticas, grupitos individuales y acepten su derrota por el bien de nuestro país para que continúe el futuro, el porvenir, el bienestar y la estabilidad social, política y económica en nuestro país”, precisó Polanco.

“Por tu gente que te eligieron tres veces, porque tú eres elocuente, debes admitir que hay posibilidad de que puedas ganar las primarias”, añadió.

Dijo que aunque no acostumbra a mencionar el nombre de Leonel, lo respeta, por lo que pide que el domingo 6 de octubre, tiene que aceptar su derrota, que será anunciada a las 5:00 de la tarde.

“Me preocupa que lo he visto en programas de televisión y las redes, a usted y su gente, diciendo que no están preparados para perder, que es lo mismo decir que saben que van a perder y eso es peligroso”, puntualizó Polanco.

“No sé quién está aconsejando a Leonel, pero lo están aconsejando mal. Si a usted se le dio la oportunidad de ser presidente tres veces y quiere volver a serlo, tiene que pensar en su gente. Pensar en su país, no puede pensar nada más en usted y su grupito”, emplazó Polanco.

“Al usted decir que no va a aceptar la derrota, quiere decir que no está pensando en su país ni en su gente. Eso me huele a mí que están creando la percepción con encuestas manipuladas, que están fuera de la realidad, con planteamientos diciendo que cuentan con nuestro país y el país, lo que no es verdad”, sostuvo el coordinador.

“Ustedes saben que están perdidos, los números muestran que el Comité Político del PLD, más del 70% están con Gonzalo y a favor de la mayoría del pueblo que quiere sangre nueva, la mayoría del Comité Central, donde más de 70% son de Gonzalo, mientras los leonelistas son la minoría”, expresó Polanco.

“Más del 90% de los senadores y diputados, los gobernadores, alcaldes, regidores y aspirantes de todo el país, están entre 75 y 80%, a favor de sangre nueva, mientras Leonel apenas tiene menos del 30% en el PLD”, añadió.

“Mientras Leonel tiene más del 70% de rechazo en el pueblo dominicano, Gonzalo no tiene rechazo. Usted, señor Leonel tiene el más alto porcentaje de rechazo en el pueblo”, enfatizó.

Polanco anunció que ayer martes se cerró la plataforma que impulsó el sector externo, en la que se obtuvieron más de 700 mil votos de electores que van a votar.

“Y la plataforma completa tiene también más de 1 millón, 800 mil y faltan todavía cuatro días, entonces ¿con qué cuenta Leonel para decir que va a barrer?”, preguntó Polanco.

“Mi llamado a Leonel y se lo hago como un dominicano a un hombre elocuente o lo fue alguna vez, inteligente o lo fue alguna vez y joven que puede hacer muchísimo por el pueblo dominicano, para que no se deje cegar, por lo que si usted pierde el domingo como perderá, admita que perdió, porque no hay manera de que gane”, añadió.

“No hay manera de que Leonel gane, porque no cuenta con el pueblo”, dijo Polanco.

