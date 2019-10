Polanco llama a Leonel aceptar resultados y respetar JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El coordinador general del sector externo Gonzalo Ultramar 2020, doctor Yomare Polanco, llamó al ex presidente Leonel Fernández a recapacitar, aceptar los resultados de las primarias del PLD y sumarse a la unidad, necesaria para mantener el partido en el poder más del año próximo.

“Estamos llamando a Leonel a aceptar la expresión de la voluntad popular que él dice, fue socavada en estas primarias, y que sufragó para escoger a Gonzalo, por el bien del PLD y de la República Dominicana”, pidió Polanco.

Añadió que Leonel, debe recordar que un grupito no representa a la mayoría, porque no se trata de leonelismo ni danilismo, sino que lo importante es el país.

“Leonel y sus seguidores, deben dejarse de sectarismo y grupismo, eso no va a ir a ningún lado, porque un grupito no representa a la gran mayoría, que representa el pueblo por gravedad y relatividad, y nosotros tenemos que servirle a esa mayoría”, añadió.

“Exhorto a Leonel a la unidad, que es lo que viene, sin dolores ni rencores, si es que ha habido alguno”, precisó Polanco.

“No me sorprendió que Leonel haya desconocido los resultados en las urnas y los boletines de la JCE, porque dijimos que ellos, los leonelistas, tenían un lío preparado para cuando perdieran como ocurrió, buscarle una quinta pata al gato”, agregó.

“Ellos, se encargaron de venderles sueños truncos a sus seguidores, embaucándolos con encuestas falsas, la permanente campaña sucia contra Gonzalo y su exceso de triunfalismo y ahora, tienen que encontrar un motivo para tratar de quedar bien con sus fieles”, dijo Polanco.

“Hubo una conducta a través de todo el proceso de no reconocer nada que no hubiera sido su victoria. Y como Leonel no ganó, no es sorpresa que ahora diga que no perdió”, expresó el coordinador.

Sobre el algoritmo que Leonel alega fue incluido en el software de la junta “para adulterar los resultados”, Polanco señaló que como ingeniero, puede atestiguar que no es así.

“El sistema de votaciones es muy complejo y es imposible que no funcione para un partido y para otros no. Lo que es igual, no es ventaja”, expuso.

“Si tiene asidero en lo que Leonel ha dicho, entonces también en el PRM hubo problemas, es un pataleo inútil, como el caso de las cucarachas cuando se le rocía Baygon, que patalean y luego se mueren”, dijo Polanco.

APORTE A LA VICTORIA

El coordinador general externo en el exterior de Gonzalo, resaltó el enorme e incesante trabajo de su plataforma en Estados Unidos, Canadá y Europa, que sirvió como un sostén importante a la victoria de Gonzalo, tal y como la pronosticaba.

Explicó que desde el inicio de la precampaña y el momento en el que designado coordinador externo en ultramar del proyecto de Gonzalo, comenzó un trabajo intenso tanto mediático como de contactos directos para dar a conocer el perfil del ganador de las primarias.

“Toda nuestra plataforma, los coordinadores de enlace y los multiplicadores tanto en ultramar como en la República Dominicana, respondieron con un trabajo exitoso y coordinado, que sumó miles de votos al triunfo de Gonzalo”, añadió.

“Estoy muy orgulloso y altamente satisfecho por el éxito del trabajo todo el sector externo en ultramar, y a partir de ahora, asumimos el reto de contribuir al triunfo en las elecciones presidenciales de mayo 2020, para llevar a Gonzalo al Palacio Nacional”, dijo Polanco.

