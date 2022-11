Polanco dice renuncia del PLD por traición y ser una organización mafiosa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Al renunciar irrevocablemente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el doctor Yomare Polanco manifestó que lo hace por ser traicionado por la dirección política de esa organización en la Gran Manzana, además por actuar como una organización mafiosa del crimen organizado en Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa en el Alto Manhattan, sostuvo que el origen de impedir su victoria como candidato a diputado por la circunscripción Uno-USA en el 2020 se debió a una conspiración que articularon sectores del PLD para aliarse a otros partidos”.

“No le importó afectar la comunidad en el exterior ni al país porque primero conspiraron en USA y luego trataron de negociar su diputación, a cambio de la de Barahona, de Haina o la de Boca Chica, por eso no me defendían ni aquí ni allá”, aseguró.

“Después de haberse beneficiado ampliamente de sus recursos, el PLD lo traicionó mostrando su manejo mafioso, negador de la institucionalidad y respeto a la diáspora dominicana”.

“No era contra Polanco, era contra cualquiera que no les diera beneficios, que no se dejara manipular ni extorsionar de ellos (dirección política del PLD-USA).

Nosotros despachábamos directamente con Danilo Medina y eso irritó a muchos, apoyábamos, aportábamos a pagar eventos y rentas a los locales del partido, siempre estaba presente en la comunidad y en la vida diaria tanto de la organización como de la diáspora.

¿Cuál fue mi maldad? “todavía no lo sé, pero sí sé que esa mafia morada en USA sólo le interesaba el dinero”, precisó.

“Durante más de una década de lucha y sacrificio personal, familiar, económico y no encontrar en su partido la solidaridad que solicitó, y luego de investigaciones descubrimos que fueron mis propios compañeros quienes, actuando de manera irresponsable organizaron y financiaron todo el andamiaje contra su candidatura, afirmó Polanco.

Indicó que se ha pedido al juez del caso (No. 2:22-cv-02598-ER. documento 5. archivo del 09-28-22) que mientras se procesan otros aspectos de la demanda, bloquee o suspenda cualquier actividad o campaña relacionadas con las elecciones en el exterior del 2024, hasta que no se emita una decisión judicial contra los conspiradores, y evitar una repetición de los hechos punibles perpetrados en Nueva Jersey, Washington DC y Pensilvania, lugares de la conspiración.

“Es un proceso paralelo al proceso tradicional lo que estamos pidiendo. Es un caso largo, pero en la primera fase queremos que el juez y la corte pare la realización de cualquier acto relativo a las elecciones del exterior en el 2024”, agregó.

Añadió que “se aleja de la politiquería porque lo importante es la transparencia, fortalecer la democracia y devolver la dignidad a la diáspora”. “Mi única aspiración es que se haga justicia, por mí, por mi gente, los envejecientes y los dominicanos de aquí y de allá para que alguna vez entendamos que lo que está mal hecho, aunque de dinero no se puede perdonar, no a la corrupción y no a la impunidad”, subrayó.

Aclaró que por ahora no formará parte de ningún partido político. “No es que no vaya a participar en política, el tiempo dirá qué pasará”.

“Hay que ser parte de la democracia de un país para tener derecho a exigir, pero de un sistema transparente, no gobernado por mafias y monopolios que solamente buscan lucrarse.

“Vamos a exigir respeto a la diáspora, hay que hacer política para gobernar a favor de la comunidad. Desde hoy comenzamos a poner el bien por encima del mal, la moral por encima de lo inmoral, los escrúpulos, convivencia, la solidaridad y el servicio para todos”, indica.

En relación al movimiento espontáneo que emerge después de su renuncia, aclaró que será una plataforma comunitaria, política, partidario y tenemos como prioridad número uno el respeto a la diáspora, en referencia al Proyecto Exigimos Respeto para la Diáspora (PRO-ERD).

La carta de renuncia con fecha 5 de noviembre 2022 está dirigida a Danilo Medina, presidente del PLD, Charlie Mariotti, secretario general, y Abel Martínez, candidato presidencial.

