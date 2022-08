Polanco denuncia amenazas e intento agresión; tomará tiempo sabático

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El doctor Yomare Polanco, postulado candidato a diputado por la circunscripción 1 en los Estados Unidos durante las pasadas elecciones dominicanas, denunció que ha recibido amenazas e intento de agresión, por las denuncias de fraudes y pruebas que ha presentado ante las autoridades de la RD y la justicia de los Estados Unidos.

Durante su intervención, junto a su abogado, en el programa “Pensamientos Propios”, que produce y dirige el reconocido y versado columnista y escritor en esta ciudad, Rolando Robles, por un canal de TV hispano con alcance en varios estados de la costa Este de USA, indicó que tomará un tiempo sabático por suplicas de su esposa e hijas.

Señaló que estuvo ayudando los diferentes sectores y trabajando a favor de la comunidad dominicana en el exterior. “Me toca ahora llevarme de mi esposa y tres hijas, porque su vida corre peligro, después que esta demanda se ha llevado a la corte de EUA, ha tenido otra dimensión”, expresó.

Dijo que unos que otros fanáticos han querido incluso agredirlo, y que, durante su participación en el desfile de El Bronx, como “Padrino de Honor” siempre se mantuvo en cabina y bajó de ahí al recorrido acompañando al alcalde Eric Adams.

“En esos momentos había personas siguiéndome ese día, y por temor no me despegué del alcalde”. Indicó que al momento de irse donde estaba sonaron algunos tiros, pero no puede afirmar que los mismos fueran dirigidos hacia él por no tener pruebas.

“Me sentí bien amedrantado ese día (Desfile en El Bronx) con dos personas que nunca dejaron de seguirme y el día anterior por internet estaban hablando mal de mí y mi familia, pero no lo tomé en cuenta”, reveló.

Especificó que en RD muchas personas influyentes lo están persuadiendo para que deje la demanda ya que puede traer cosas que todavía no hemos vistos, ya que encierra mucho legalmente y deja mucho de qué hablar del gobierno y de los políticos dominicanos.

Añadió que en esa demanda hay partidos políticos incluidos, y tiene testigos de que personas aliadas a ese partido lo han amenazado y su equipo de seguridad y tecnología también le recomienda no estar en el medio porque “accidentalmente” le pueden dar una puñalada o un tiro.

“Hay manos dominicanas poderosas que no quieren que esto continúe. Pero por dos años no escucharon lo que le decía que esto (demanda del fraude) llegaría a USA y después no va se podrá echarlo para atrás, manifestó.

“Toda esa gente ahora quiere hacer daño”, sentenció. “Ahora si ellos quieren que esto termine ya, que se excusen, pero tienen que decir por qué me hicieron tanto daño durante las elecciones del 5 de julio del 2020”.

“Pero a mí y a mi familia déjenla tranquila”, ya que su trabajo está hecho y que ahora se aparta un poco, que tiene que escuchar a su familia “que bastante se ha sacrificado” y que la justicia haga su trabajo, subrayó Polanco.

Pidió excusas a sus seguidores porque a partir de ahora no lo verán en actividades sociales, bien sea televisión, desfiles y todas las actividades a las que ha sido invitado.

“A partir de ahora seré un fantasma”, pero la demanda continúa hasta las últimas consecuencias, precisó.

