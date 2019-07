Polanco comienza gira mediática exponiendo propuestas para diputación en ultramar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco, precandidato a diputado en ultramar del PLD en la circunscripción #1 de Estados Unidos y Canadá, inició ayer domingo su primera gira mediática en la que expone sus innovadoras propuestas que incluyen una diversidad de soluciones para los dominicanos en el exterior, si es electo a la curul en las elecciones de 2020.

Dijo que su precandidatura ya es oficial y quiere dinamizarla, no por él, sino por la comunidad dominicana en el exterior, que ha sido defraudada durante ocho años por personas que no entienden lo que debe ser un diputado en ultramar.

“Vengo con una definición clara, no de lo que es un diputado, porque darse el título de diputado no es suficiente para representar a casi dos millones de personas. Lo importante es conocer las necesidades de nuestra gente, poner el corazón y el oído para escucharla y no tomar el título para sentarse cómodamente en el congreso, el diputado en ultramar, debe ser más que un diputado”, explicó.

“Debe mantener contactos permanentes con todas las instancias del estado y buscar las soluciones, porque nos han dado el banderín de representa a los nuestros que nos necesitan, además de tener que legislar, el diputado es para consensuar leyes, que son necesarias para el bienestar de nuestro país aquí y allá, estoy dispuesto a hacer todo eso”, dijo.

“Tengo la energía, creo que tengo la capacidad y a Dios conmigo, que eso vale más que todo, con una familia que siempre me ha apoyado, muchas relaciones y amigos entre los anglosajones, latinos y especialmente los dominicanos, porque he tratado de serles fiel, leal, un hombre que siempre demuestre dignidad, honradez y honorabilidad y por eso, puedo hacer la gran diferencia, que hasta ahora lamentablemente, no se ha puesto en práctica, espero que los demás aspirantes me entiendan, porque hay que nacer para servir y tener la cabeza bien puesta por esa comunidad que me necesita, por lo que seré el mejor diputado de ultramar”, añadió Polanco.

“No hay que ser diputado para hacer lo correcto por la comunidad, lo que vengo haciendo por mi comunidad, desde que fui elegido en las urnas representante del distrito 12 en New Brunswick para el condado de Middlesex en Nueva Jersey”, reveló.

“Siempre he querido y latido con y por mi comunidad, eso es lo que importa y no soy un improvisado”, sostuvo Polanco.

Prometió enfrentar los problemas más prioritarios de la diáspora en Estados Unidos, citando entre ellos, la repatriación de los difuntos a la República Dominicana, cuyos parientes carecen de recursos económicos.

Dijo que hay la necesidad de crear una ley permanente y funcional que resuelva esa situación y que de llegar a la diputación, luchará día y noche hasta que sea aprobada.

“Se puede crear un fondo y una ley, pero tiene que haber una fiscalización y supervisión, y que se investigue a las familias de los difuntos para comprobar si realmente están en necesidad económica, esa ley, la vamos a aprobar porque yo no descansaré hasta no se logre ese objetivo”, añadió.

Relató que en muchas ocasiones, él y el movimiento Proyecto Renacer, han tenido que hacerse cargo de los gastos para la repatriación de cadáveres. “No nos duele, pero debe ser el estado el que oficialmente resuelva ese problema”.

“Cada vez que se muere alguien, las familias quieren repatriar sus difuntos, pero para ello, se necesita una ley fuerte y que funcione, como la tiene Ecuador”, agregó.

Polanco, siempre que un dominicano toca a su puerta, él resuelve, pero debe ser una responsabilidad del estado.

También se refirió a las mudanzas, proponiendo que se apruebe una ley cada 15 años, porque en ese tiempo cambia la vida de la gente, porque hay dominicanos en el exterior, que esperan hasta 40 años para después irse, es decir, que lo que se permite hasta ahora es una mudanza de por vida.

En referencia a los vehículos, dijo que la ley vigente en esa materia es obsoleta e ilógica, porque hay carros que solo han sido usados por 3 mil millas, pero el modelo del año, se les prohíbe enviarlos a la República Dominicana.

Dijo que desde la diputación, trabajará con la cancillería y la Junta Central Electoral (JCE), para que se bajen los costos del pasaporte y otros documentos, debido a que actualmente no son accesibles para familias pobres.

“Hay hogares donde solo entran entre $300 a $600 dólares a la semana, pero la pareja por ejemplo, tiene cuatro hijos y cada necesita un pasaporte, por lo que tendrían que disponer de una alta suma para conseguirlo, y no debe ser así”, añadió.

Propuso que el diputado en ultramar, trabaje con organizaciones sin fines de lucro que ayudan a conseguir sillas de ruedas, equipos médicos, ambulancias, camiones de bomberos, y se puede lograr una interacción con esas entidades, el país se beneficiaría mucho.

Anunció que ya tiene elaborada una ley, para rescatar un amplio mercado para productos químicos, como maíz, coco, sal, orégano, de los que se pueden extraer diferentes subproductos, que van a las farmacias, los salones de belleza y hasta las cervezas.

Explicó que el aceite de orégano, se usa industrialmente en muchas áreas, y un litro es más caro que un barril de petróleo.

Explicó que la mayoría de productos dominicanos, no son pre aprobados ni aprobados en la República Dominicana, por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, un trabajo que les concierne a los diputados en ultramar.

“Muchos diputados alegan que ellos están solo para legislar, pero hay mucho trabajo, es un argumento de vagos, insensato e ineptos, porque parte de la labor del diputado en el exterior, es también ayudar al desarrollo del país, agresivamente como si fuera criar a la familia”, dijo.

Dijo que en el exterior, hay cientos de dominicanos propietarios de mucha tierra baldía en la República Dominicana, las que no pueden sembrar.

“Un diputado no solo es para legislar, está para hacer las funciones de alcalde, regidor, el gobernador, senador, ministro y hasta el presidente, porque eso es de exhibir el título de diputado y hacer o casi nada, debe acabarse y se acabará en la era de Polanco”, agregó.

“He sido muy tajante, diciendo que no podemos prometer una representación legislativa que no está respondiendo a los intereses y necesidades perentorias de la comunidad en el exterior”, adujo Polanco.

Dijo que ya tiene oficinas abiertas en varios estados, las que operan en Lebrón Community Services Center en el 3135 de la Novena Avenida (2017), en el 1026 la avenida Livingston en North Brunswick y en el 70 de la avenida Park en Newark (Nueva Jersey).

Polanco dijo que también cuenta con representaciones con Bienvenida Rodríguez en Washington, DC, David Feliz en Virginia, Manuel Reyes en Carolina del Norte, Adonis Rodríguez en Massachusetts y Jovany Guerrero en Ohio, quienes fungen de enlaces entre las comunidades y el precandidato a diputado.

“Es una estructura que ya está funcionando, porque no les vamos a fallar a nuestras gentes, porque fin va a haber un ejemplo de lo que es un funcionario transparente, honesto y trabajador, para que se acabe el decir que todo el mundo roba. Con Yomare Polanco, se acabaron las maldades que vemos en la política, aquí solamente hay bondades, porque nacimos para servir”, dijo.

Polanco, hizo su primera presentación como aspirante a la diputación en el programa “Somos de Quisqueya” en Canal América, entrevistado por Jenny González productora y conductora del espacio.

Adelantó que continuará sus presentaciones mediáticas continuará en los espacios Informativo Nueva York, Misión Global, Comentando la actualidad, Desde Otro Ángulo, La Hora del Swing, El Show de los Grandes, El Show de Carlos de la Vega, Pensamientos Propios, Nosotros USA, Opción New York, Todo Incluido y La Verdad Hablada.

