Polanco califica de fiasco JCE en Gobierno del PLD y confía  nuevo pleno recupere credibilidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco nominado como candidato de ultramar por el PLD en las elecciones del 5 de julio 2020, calificó de fiasco a la Junta Central Electoral (JCE) que predominó en el Gobierno de su partido a la vez que arremetió contra los dirigentes morados, diciendo que nunca han hecho nada.

“Sigo en el PLD pero sin ellos, que nunca me apoyaron porque saben que no los necesito”, señaló explicando que todo el mundo sabe que su candidatura fue más comunitaria que partidaria, por lo que solo el presidente Luis Abinader obtuvo más votos que él, y estuvo por encima de todos los otros candidatos a las diputaciones.

Dijo que “esa ha sido la junta más charlatana, el fiasco más grande en toda la historia del país y desacataron al TSE porque hubo quienes quisieron congraciarse con el nuevo Gobierno, se vendieron como pollos a intereses que no sé de quienes son, no puedo hablar mal del PRM, ese partido hizo su trabajo y los perremeístas salieron a votar pero ayudados por una mafia que les puso la pelota en la cancha”, indicó

Añadió que los perremeístas a diferencia de los peledeístas, trabajaron todo el tiempo con la comunidad día y noche y por todos lados, por lo que no se le puede restar méritos, aunque eso no justifica que la JCE le robara un diputado al pueblo que es quien elige sus diputados.

“Todo el mundo sabe como está el PLD aquí en Estados Unidos, donde la dirigencia no sirve ni ha servido nunca, estoy en las riendas de Danilo Medina desde 2015 ¿y quién me ayudó a mí?, porque los peledeístas siguen acostados y durmiendo y en un congreso aquí con la misma gente que no sirve”, precisó.

“Esa es la verdad, soy un hombre de Dios y los de Dios, no hablamos mentiras, son las mismas gentes que boicotean, torpedean, traicionan y se creen dioses y no son ni algarroba, entonces, ¿qué se puede esperar?

Añadió que lo que esa JCE le hizo, no fue a él, sino al pueblo votante. Señaló que de casi todos los partidos hubo electores que votaron por su candidatura, pero de 30,885 que votaron en su favor, solo aparecieron 15 mil votos, de los que hubo 5,667 nulos en unas elecciones en las que votaron 79 mil electores, más del 7% nulos y nunca los quisieron revisar, pero ganó en Nueva York con 384 votos.

“Entiendo que ahora hay una junta que tiene valores, que va a darle seguimiento a toda esa trampa, a la mafia electoral que hubo aquí con esa junta anterior y el director del voto en el exterior ingeniero Gilberto Cruz Herasme y muchos otros nombres que andan rodando por ahí”, agregó en una entrevista virtual ayer jueves en el canal Prego TV en youtube por el comunicador Kelvin Faña que conduce el segmento “Hablemos de Política”.

“Se vendieron y no supieron de una manera u otra, tener el valor profesional, patriótico, democrático y constitucional de respetar a los votantes y el derecho de los constituyentes de elegir y ser elegidos, que es un derecho otorgado por la constitución”, sostuvo Polanco.

“Espero que vaya mucha gente presa y destituida para que no sigan haciendo daño y que se entienda que a la diáspora hay que respetarla, donde no puede venir cualquier Juan de Los Palotes a hacer lo que le da la gana, como lo hicieron ellos”, expresó.

Dijo que hay nombres por donde quiera de la gente que criminalizó esas elecciones.

“Hay dos vertientes: una financiera y una electoral, las dos son críticas y las dos fueron muy malvadas. Aquí se derrochó demasiado dinero del erario nacional y no se sabe dónde fue a parar que saldrán a la luz en su debido momento, lo que esperamos y los vamos a llevar a la procuraduría, porque este es un caso grandísimo de corrupción. Hay recursos que no sabe a quienes se los dieron, porqué se los dieron ni donde se los dieron”, añadió.

“Eso es en cuanto a lo financiero, no tiene nada que ver con lo electoral, derrocharon muchísimos recursos supuestamente en comidas, vigilancia, transporte, asistencia a los envejecientes que votaron, pero esos servicios nunca se vieron”, añadió.

“El dinero para dizque desayuno y almuerzo, que fueron más de 200 mil dólares fueron entregados a una compañía fantasma que se registró en el estado el 22 de agosto 2020, 17 días después de las elecciones. Y así, hay muchos otros problemas financieros y esperamos que la justicia acabe con esta corrupción que es una faceta de todos los crímenes que cometieron”, reseñó Polanco.

Recalcó que en la parte electoral, se robaron 28 colegios en Nueva Jersey, quemaron boletas en Washington y Pensilvania, tiraron votos a la basura y los contaminaron para que no se contaran. “Para esa gente, la criminalidad es una cosa cotidiana y eso fue lo que le hicieron muchos de ellos a la diáspora en las elecciones del 5 de julio 2020”.

Refiriéndose a la investigación activa de la nueva JCE sobre el manejo económico y electoral cuestionado en el exterior, Polanco respondió que no entiende bien la justicia dominicana.

“Quisiera creer que existe y funciona aunque hay demasiada gente que la describe como una utopía, pero yo no, soy un hombre de bien y paz. Tengo la opción de someter en Estados Unidos a esos criminales asaltaron, robaron y quemaron los votos”, explicó.

Dijo que no ha acudido a tribunales de Estados Unidos en el entendido de que la República Dominicana se vería muy embarrada y no hay necesidad de remover más esa suciedad, esperando que la nueva JCE dé ejemplo de que está dispuesta a trabajar y combatir la corrupción y la impunidad como está haciendo el presidente Abinader, con transparencia y yendo al pueblo.

“Tomé la palabra y le estoy dando la oportunidad, ¿porqué se ha tardado tanto?, creo que no saben qué hacer por el lío que hicieron los otros. El Tribunal Superior Electoral (TSE), ordenó no juramentar a ninguno de los tres candidatos por la gravedad de la situación, pero la JCE del Gobierno del PLD desacató y los juramentaron, además de desobedecer el dictamen de que había que contar todos los votos”, relató.

“Pero esa JCE de Castaños Guzmán y Cruz Herasme quemaron los votos y mandaron a botarlos en la basura, tengo muchas evidencias como videos, fotos y testimonios, la justicia tiene que prevalecer”, agregó.

“Tengo dos años para someter todo en Estados Unidos, de los que me queda año y medio, pero si en dos o tres meses no se me ha hecho justicia, no me queda más nada que someterlos aquí, en Estados Unidos”, advirtió Polanco.

“Y aquí si es verdad que va a haber mucha gente presa y esto, no es una amenaza, vivo feliz, bailando y cantando, nací desnudito en Los Mina, no soy un amargado y tengo mucho que agradecerle a Dios y entiendo que hay que dar oportunidad a la reivindicación porque solo busco la verdad y la justicia”, dijo.