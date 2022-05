Polanco agradece deferencia de Leonel al participar en Foro Global de Negocios e Intercambio de FUNGLODE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco, quien participó el martes 24 de mayo en el Foro Global de Negocios e Intercambio, organizado por la Fundación Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y su filial en Estados Unidos Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), realizado en Orlando (Florida) agradeció la deferencia con que lo trató el ex presidente Leonel Fernández quien encabezó el evento.

Polanco, dijo que como siempre, Leonel le confirió un trato deferente y amable y ambos líderes compartieron impresiones sobre el crecimiento de la población dominicana que ha migrado al llamado Estado del Sol aportando a la economía, la cultura y el desarrollo de esa parte de Estados Unidos.

“Después de participar en el importante foro, quiero agradecer públicamente los afectos del ex presidente Fernández quien volvió a demostrar su sólido liderazgo entre los dominicanos concitando el apoyo de los prestantes empresarios que participamos en el evento”, añadió Polanco.

“La comunidad necesita esa alianza con la Florida estratégicamente, geográficamente y económicamente y los caribeños como somos todos”, expresó Polanco.

“Creo que este foro fue muy importante, fue un foro excepcional y extraordinario en el que se aprendió bastante y será muy saludable para todos: los de allá y los de aquí”, dijo.

“Los dominicanos estamos emigrando para la Florida y Nueva Jersey, pero lo más importante es que la diáspora como nos llamamos fuera de la República Dominicana estamos haciendo historia, lo estamos haciendo en Florida y continuaremos en todos los demás estados de la Unión Americana y del mundo”, indicó Polanco.

Polanco también se refirió al caos electoral en las elecciones del exterior 2020 en las que se le socavó la tercera diputación en la circunscripción #1 de Estados Unidos con un fraude denunciado consistentemente desde esa fecha.

“Cuando un abuso vulgar de gentes y manos criminales que no respetan la voluntad popular ni el derecho que tienen los seres humanos de elegir con el derecho que les da la constitución dominicana de elegir y ser elegidos, esa herida no va a sanar hasta que la verdad no salga a relucir y se haga justicia”, añadió.

Dijo que el proceso legal no ha parado que está activo en todas las instancias de la República Dominicana y en las cortes norteamericanas.

El foro tuvo como escenario la universidad Central Christian University.

También participaron Andrés Marranzini, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) quien moderó el panel que se enfocó la industria turística, en el que participaron Abraham Hazoury, fundador de Cap Cana Bertica Morris, consultora hispana del ex presidente Donald Trump, y Alezzio Mazzanti, director ejecutivo de Latam IB

El ingeniero César Fernández, director de RD2044, iniciativa de FUNGLODE, tuvo a su cargo la moderación del segundo panel, en el que se abordaron, entre otros temas, estrategias de negocios para lograr metas conjuntas entre empresas dominicanas y de Florida. Expusieron y compartieron ideas Marlin Hutchins, ex vicepresidente Nacional de Walgreens; Tulio Marti, consultor de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, y Rob Panepinto, presidente de Florentine Strategies.

LEONEL SOBRE EL FORO

Por su parte, el ex presidente Fernández dijo que hay un crecimiento demográfico notable de dominicanos en La Florida en los últimos años.

“La comunidad dominicana fundamentalmente se encontraba en el área de Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra, Boston, Providence y Lawrence. Ahora hay un desplazamiento más al sur, se está dando en Pensilvania con dominicanos en Allentown, Carolina del Norte, en el estado de Georgia y en Texas”, explicó.

Dijo que La Florida la población dominicana se estima en 280 mil residentes, un número bastante significativo.

“La Florida es el estado de la unión norteamericana con mayor crecimiento económico desde 2033 hasta ahora y se ha convertido en un imán de atracción e inversión de todas partes”, señaló.

Durante el foro Leonel conversó con empresarios y empresarias radicados en Florida, entre los que estuvo el doctor Polanco.

Relacionado