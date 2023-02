Polanco afirma no defraudará sus seguidores circunscripción 1-USA; agradece apoyo

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El postulado candidato a diputado por la circunscripción 1 en Estados Unidos, doctor Yomare Polanco, escogido como el líder político dominicano más destacado en el exterior durante el 2022, según encuesta de un reconocido medio en RD, manifestó que eso lo hace luchar cada día más por la transparencia y defensa de la comunidad quisqueyana, comprometiéndose en no defraudar sus seguidores.

El dirigente político y comunitario, con gran arraigo dentro de la comunidad dominicana en EUA y el país caribeño por sus constantes obras filantrópicas en beneficio de personas de bajos recursos económicos, expresó que siempre representará por el bien a sus congéneres, y agradeciendo de su apoyo.

“Vengo de una familia pobre de Los Minas, me fui a estudiar a Rusia, graduándome de ingeniero químico y he prosperado en EUA, y al conocer la pobreza, inclusive cargando latas de agua a diario, es que me identifico y defiendo a los más necesitados y la aplicación de justicia”, expresó Polanco.

Precisó que desconoce cuál será la decisión del Tribunal Federal del Distrito Este en Pensilvania, luego de citar al Gobierno dominicano, la Junta Central Electoral (JCE) y al Consulado de RD en NY como parte de una demanda que pusiera por hacerle fraude y despojarlo de la tercera diputación durante las elecciones del 2020.

La citación, hecha a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), es una excepción del fuero federal, debido a que esas tres instituciones se negaron a tramitar las órdenes.

El secretario de la corte federal, George Wylesol, dijo que la citación fue enviada a Cancillería a través de la empresa de entrega del gobierno de USA, Federal Express, como solicitó el renombrado abogado Timothy Kolman, jefe de la barra de la defensa del doctor Polanco.

Los demandados tienen 60 días para responder, si no responden dentro de ese plazo, se amplía a 30 días más, y si ese último plazo caduca, la parte demandante tiene derecho a solicitar que el magistrado declare a RD en rebeldía (default) y dar la victoria judicial al demandante.

El doctor Polanco recordó que duró 24 meses esperando respuesta de la Pepca, Tribunal Constitucional (TC), JCE y el Poder Judicial, entre otras instancias, y nunca respondieron a las pruebas que presentó, y por eso puso la querella en EUA porque fue en territorio donde cometieron el delito.

“Nuestra acusación es bajo la ley R.I.C.O. que es la base jurídica para combatir y condenar las actividades delictivas de mafiosos y de organizaciones delictivas del crimen organizado”, dijo.

“Sostuvo que, dependiendo de la decisión del Tribunal en Pensilvania, aspiraría nuevamente a una diputación por la citada circunscripción, y si lo hace sería por un partido que represente los mejores intereses de la comunidad”

Relacionado