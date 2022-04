Polanco afirma diáspora sigue sufriendo secuelas de la pandemia y efectos de la guerra

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco afirmó este martes que la diáspora dominicana en los Estados Unidos sigue sufriendo las secuelas de la pandemia COVID-19 y ahora los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que su lucha actual es por la paz.

Entrevistado en el programa “Revista 110” por Julito y Michael Hazim y Carlos Alonzo, Polanco añadió que al igual que los dominicanos y todo el mundo, la diáspora sigue sufriendo todas las secuelas que ha dejado la pandemia impactando a los empresarios, amas de casas y a los diferentes sectores sociales y productivos, y ahora, con el problema energético y de transportación que ha traído el conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Los dominicanos a Dios las gracias, tenemos un espíritu admirable, somos luchadores y aunque hay situaciones adversas gentes pasando necesidades, estamos pasando la crisis, son tiempos difíciles”, sostuvo Polanco.

Resaltó la situación de miles de taxistas en Nueva York, de mayoría dominicana impactados por el alza de los precios de la gasolina y otros combustibles y la de la diáspora en general abrumada por la inflación, porque en Estados Unidos no hay control de precios.

“A Dios las gracias, más de 600 supermercados, más de 20 mil bodegas, más de 90 mil taxistas, más de 30 mil salones de belleza son de dominicanos y dominicanas y como quiera que sea, nosotros con nuestra gente somos solidarios en estos tiempos difíciles”, añadió.

“Pero los precios no los ponemos los dominicanos, es la política de Estados Unidos que ha querido poner el escudo del medio ambiente para permitir que Rusia sea el líder en la venta de gas y otros derivados del petróleo”, explicó.

Rechazó que Rusia esté siendo afectada por los bloqueos que países europeos y otras naciones le han puesto, porque los rusos siguen vendiendo combustibles de sus oleoductos por debajo de la tierra, mientras las cadenas de distribución en la superficie enfrentan dificultades.

Reiteró su pedido de que las partes involucradas en la guerra deben hablar con el presidente Ruso Vladimir Putin, preguntarle lo que quiere y concederle parte de sus demandas.

Dijo que el presidente Zelenski está sacrificando a más de 44 millones de ucranianos, que es el primer problema, “y con esto no estoy defendiendo a los rusos”.

Señaló que Rusia ha desbaratado a Ucrania y quiere dividir en dos ese país.

“Este conflicto puede ser el inicio de la tercera guerra mundial que no le conviene a nadie, porque si cae un misil ruso en Estados Unidos y viceversa, los presidentes Joe Biden y Putin tendrán a toda la población en su contra”, expresó, recordamos que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar.

ESTE MUERTO TIENE QUIEN LO LLORE

Refiriéndose a los procesos judiciales que se ventilan en la República Dominicana y Estados Unidos respecto a los desfalcos y manipulación electoral en las elecciones del exterior 2020, informó que esa lucha continúa.

“Este muerto tiene quien lo llore y lo vamos a reivindicar hasta las últimas consecuencias”, aseguró calificando a los partidos políticos dominicanos de ser incapaces de una representación digna.

“Yo no he desistido ni la diáspora ni los hombres honestos de este país ni del exterior, vamos a desistir de seguir luchando contra el crimen electoral y financiero que se cometió el 5 de julio 2020 en los Estados Unidos en nombre de la democracia y la constitución de la República Dominicana”, indicó.

“El pleito sigue allá y aquí, hay abogados apoderados aquí y abogados apoderados allá. Todas las instancias en República Dominicana se han llevado rigurosamente en su tiempo debido profesional y legalmente, así que esperamos que la justicia dominicana cualquier día se pronuncie”, dijo.

“Estamos sencillamente en un Baypass (Compás de Espera) a la espera de que la justicia se pronuncie porque ya esta es una lucha en las cortes y no en las calles, los políticos de los partidos tradicionales han demostrado con mi diputación que son incapaces en realidad de representar a este país dignamente dentro ni fuera del país”, expresó.

“Todo el que calló a sabiendas de este crimen ejecutado por la JCE que ya todo el mundo, con pruebas en fotos, videos, testigos y documentos, todo el mundo es consciente del desastre y descalabro cometidos por la junta de Castaños Guzmán y Gilberto Cruz Herasme en Estados Unidos y todavía callan, pero nosotros, con la moral alta, vamos hasta las últimas consecuencias de las que sabe Dios que es el único que ve todo desde arriba”, precisó Polanco.

“Los daños que les hicieron esta gente a la diáspora dominicana, no es sólo a la candidatura de Yomare Polanco, no, es a las candidaturas de gentes serias que sí representan a una comunidad en el extranjero, no van a quedarse impune”, advirtió.

Relató que desde el comienzo de la pandemia él ha continuado las obras sociales con ayudas sicológicas y materiales a los más necesitados.

Informó que en Estados Unidos están apoderados los abogados Bruce Castor, Van der Vin and Levin, aunque aclaró que no puede comentar sobre los avances en los tribunales estadounidenses remitiendo los medios a sus representantes legales.

“He luchado por casi dos años para demostrarles a las autoridades que al país ni a la Junta Central Electoral (JCE), más al nuevo pleno de gentes honorables, les conviene que esto siga hasta las últimas consecuencias, pero hasta ahora no he conseguido ninguna respuesta en la República Dominicana, ¿qué me queda?”, sostuvo Polanco.

“El problema es que es una cuestión de futuras generaciones. Nací muy pobre en Los Mina y tuve oportunidades que quisiera pasárselas a personas que necesitan un pie de amigo, una ayuda, y con este tipo de acciones de la JCE de Castaños Guzmán, lamentablemente la gente de nuestros barrios que quiere progresar con oportunidades no lo conseguirá, y eso no se puede quedar así”, explicó.

