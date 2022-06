Polanco advierte consecuencias legales con supresión de futuras elecciones si caso 2020 llega a tribunales de EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco advirtió que podría haber consecuencias legales para las autoridades electorales y el Gobierno dominicano, si el caso judicial sobre las elecciones del exterior 2020 llega a los tribunales de Estados Unidos. (ENTREVISTA COMPLETA EN https://youtu.be/fY0pbCC7QN8)

Polanco explicó que aunque sus abogados tienen preparado en su totalidad la demanda legal para someterla en Estados Unidos de America, la que prescribiría el 5 de julio del 2022, dos años después de las elecciones del 5 de julio del 2020, no ha querido depositarla en los tribunales americanos para no hacerles daño a la imagen de la República Dominicana y al sistema electoral, a la espera de que las instancias judiciales que se sometieron del país caribeño se pronuncien sobre las instancias sometidas.

Reiteró que el expediente está apoyado en evidencias contundentes como fotos, videos, actas, documentos, testigos, votos triturados, quemados y desaparecidos pero aún así, el Tribunal Constitucional (TC), la JCE, el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (PEPCA) que tienen las pruebas en sus manos no han conocido el caso.

“Mi diputación era el resultado del consenso de todos los protagonistas de la Diáspora: Empresarios, profesionales, religiosos, amas de casa, miembros de todos los partidos e independientes, etcéteras. Mi diputación representaba el ente de unidad de la diáspora para asistir, ayudar y/o colaborar con todos y en todo, pero al la Junta Central Electoral (JCE) de Castaños Guzmán y Cruz Herasme criminalizar las elecciones en USA tronchó mi diputación y con esto se burló de la diáspora, de la Constitución, y de la democracia de la República Dominicana.

“Me robaron, me quitaron la diputación y se la dieron a otra persona buscando impunidad por el desfalco de más de 5 millones de dólares. Desacataron la sentencia 793-2020 del Tribunal Superior Electoral que me daba ganancia de causa para revisar los votos nulos, y por el contrario en violación a las leyes electorales quemaron, robaron, desparecieron, y contaminaron los votos obstruyendo la justicia y troncando la diputación de la Diáspora, denigrando la Diáspora, y burlándose de la Diáspora. Todos estos acontecimientos y actividades criminales hechas en contra de la Diáspora demuestran que a las instituciones de nuestro país no les importa ni entienden la importancia de valorar y agradecer a la diáspora”, explicó.

“Estoy en un litigio legal aquí (en República Dominicana buscando que se reivindique a la diáspora y las evidencias fueron sometidas a todas las instancias judiciales del país. Polanco continuó diciendo “Después de haber logrado la conquista del voto en la exterior, un privilegio que Estados Unidos le da a la República Dominicana facilitando su territorio para contribuir a fortalecer nuestra democracia votando libremente, la burla y abuso más grande cometidos contra la Diáspora ha sido las acciones delictivas de este grupo de patanes criminales, porque no hay otra palabra de cómo catalogarlos, y tengo las pruebas, a tronchar unas elecciones que debieron de ser transparentes reconociendo que el que ganó, ganó.

Polanco pidió a todos que entiendan que está luchando desde 2020 por no llegar a depositar el caso en las cortes de Estados Unidos como lo tendrá que hacer la próxima semana ya que el 5 de julio de este año 2022 al cumplirse dos años de las funestas elecciones del 2020 prescribiría cualquier acto legal en Estados Unidos al respeto. Polanco reveló por primera vez que contrató a los abogados del ex presidente Donald Trump que representaron al dirigente republicano en Pensilvania y Nueva York, agregando que la demanda ya reparada por esta firma de abogados en Estados Unidos será contundente y demoledora para la JCE y los futuros procesos electorales de la República Dominicana en los Estados Unidos de América.

Adelantó que solo falta que el reclamo legal sea registrado en los tribunales estadounidenses para dar curso al conocimiento del caso.

“En nombre de la Constitución Dominicana, en USA se evadió impuestos, se lavó dinero, se robó, se obstruyó la justicia, se asociaron malhechores, se abusó del poder, hubo negligencia, falta de representación, traspaso, se Violaron los derechos constitucionales de elegir y ser elegidos a los miembros de la Diáspora entre otros delitos civiles y criminales. Todo está documentado en más de 1,800 documentos entregado a las autoridades Dominicanas” y que ahora serán también entregados a las autoridades norteamericana, agregó Polanco.

“Este es un litigio legal grande y vergonzoso para los Dominicanos en general, y recuerdo todo estos delitos se cometieron en nombre de la constitución Dominicana en territorio norteamericano contra ciudadanos dominicanos naturalizados americanos. Se hicieron unas elecciones caóticas, irresponsables y se desacató al TSE por charlatanería, vagabundería y poca vergüenza quemaron y se robaron los votos en frente de todos”, dijo.

Indicó que cuando se ventilen todos los casos que sus abogados pidan los “Discoveries”, que es permitir a las partes la preparación de un proceso mediante el requerimiento de todo tipo de información, al Gobierno dominicano brotarán de nuevo las evidencias sobre el manejo doloso de las cuentas de la JCE que se manejaron en efectivo y sin apoyo contable a los pagos.

Dijo que entre las sanciones de Estados Unidos podría estar la supresión de futuras elecciones en el exterior.

“Quiero dejar en claro hoy que no culpen a Polanco de que por él no se volverán a hacer elecciones dominicanas en USA, por el contrario yo, Polanco soy el que más quiero y deseo que se hagan elecciones transparentes y pulcras, soy el que más quiere elecciones en el exterior, culpen a la JCE de Castaños Guzmán, a Gilberto Cruz Herasme y a sus secuaces quienes orquestaron la mafia electoral del 2020 en USA cometiendo actividades delictivas que todavía no han podido probar que no las hicieron, a las nuevas autoridades y a todo el sistema judicial dominicano por no hacer lo correspondiente en dos años que se les dio de oportunidad para que reivindiquen a la diáspora”, puntualizó.

“Los culpables van a ser ustedes, no Polanco”, advirtió.

“¿Y todo eso se va a quedar así, no va a pasar nada?, le quitaron el derecho a la diáspora de elegir y ser elegidos para tener un representante que se ha codeado de costa a costa con todos los gremios en cada ciudad de Estados Unidos, y ponen a una persona que ni sabe dónde está Massachusetts, la diáspora no puede permitir eso para que no se vuelva a repetir”, expuso Polanco.

“Le regalaron mi diputación al PRM, y aunque no tengo nada en contra del PRM tengo que mencionar a donde fue a parar mi diputación. Todos los partidos lo saben, incluyendo al PRM, todos los del PLD, Fuerza del Pueblo, PRSC, PRD, Alianza País, BIS, el PDI, además del liderazgo político nacional”, señaló.

Recordó los pronunciamientos de Leonel Fernández quien dijo públicamente que el daño que se le hizo a la diáspora, hay que revertirlo, Ismael Reyes del PDI, del vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, del honorable Francisco Domínguez Brito.

“Lo saben Hipólito Mejía, Paliza y todos los jueces y nadie hace nada”, sostuvo Polanco.

“A esa diáspora de allá (Estados Unidos) no se le tiene consideración y no hay un ente ni una persona que puedan unificar criterios para reconocer el valor que nosotros tenemos con más de 700 mil votos”, dijo.

Polanco, también resaltó el aporte crucial de la diáspora dominicana en Estados Unidos, cuyos emprendedores y emprendedoras son propietarios de miles de bodegas, salones de belleza, farmacias, supermercados, bases de taxis y otros establecimientos, solamente en Nueva York.

“También hay industriales y banqueros, pero sin embargo no podemos unirnos para que toda esa fuerza que tenemos, se imponga”, añadió.

“Quien mueve a Nueva York somos los dominicanos”, añadió.

Polanco emitió la advertencia en una entrevista en el programa Revista 110 que produce Julito Hazim, donde fue cuestionado por los co presentadores, Michael Hazim y Cristino del Castillo ayer martes 21 de junio 2022.

