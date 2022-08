Pokusevski y Jovic no reciben permiso para jugar el Eurobasket

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Aleksej Pokusevski y Nikola Jovic no podrán disputar el Eurobasket con Serbia. Los jugadores no han recibido el permiso de los Oklahoma City Thunder y los Miami Heat respectivamente, que han preferido que ambos descansen durante el verano para que puedan rendir al 100% cuando arranque la próxima temporada.

Pokusevski afronta la que será su tercera temporada en la liga después de un segundo año un tanto irregular. Tras apuntar muy alto en su primer año, el serbio no ha terminado de explotar en su temporada de sophomore, y el curso 22-23 se presenta como crucial para él. Su presencia con la selección podría perjudicarle en este sentido, de modo que los Thunder han preferido que no participe en el torneo y que se encuentre preparado para el training camp.

Jovic, por su parte, se enfrentará este curso al siempre difícil salto de Europa a la NBA, y participar en el Eurobasket podría ir también en detrimento de su debut. En su caso, los Heat han apelado a razones similares a las de OKC, por lo que el alero tendrá que apoyar a los suyos desde la distancia.

Con todo, incluso cuando hay razones objetivas para esta decisión, no deja de ser un duro golpe para los jugadores no poder representar a su país en el torneo continental. No obstante, a su corta edad, esta es una puerta que les estará esperando en más ocasiones, de modo que veremos si en el futuro se les permite por fin estar con su selección a la hora de la verdad.

Relacionado