Poeta Lourdes Batista-Jakab resalta cualidades del dominicano en el exterior

Anuncia Feria Internacional del Libro Dominicano 2021, en NY

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisionada Dominicana de Cultura en los Estados Unidos, la poeta y escritora Lourdes Batista-Jakab, resaltó las cualidades del dominicano y los aportes de la diáspora a la cultura y al desarrollo, al tiempo que invitó a todos a darse cita y a apoyar la Feria Internacional del Libro Dominicano 2021, en la ciudad de Nueva York, a celebrarse los días 17, 18 y 19 del mes de septiembre del presente año.

Informó que este importante evento está siendo organizado por el Comisionado de Cultura y destacadas personalidades de distintos sectores académicos, comerciales y líderes comunitarios, donde el protagonista será el “Libro”, el cual aseguró despertará en el público todo tipo de interés.

Agregó que dicha feria lleva como título: “Migración dominicana”, con su lema: “leer es migrar entre páginas. Teniendo presente que se está “Haciendo Cultura al Andar”.

Sostuvo que esta gran actividad estará dedicada al académico, escritor y sociólogo dominicano, destacado en Estados Unidos, doctor Silvio Torres Saillant, y que la misma cuenta con el apoyo total del Ministerio de Cultura.

Tras ser cuestionada sobre el papel de los dominicanos en favor de la cultura respondió: “los compatriotas dominicanos son muy trabajadores y comparones. No es cierto que viven de ayuda y asistencia pública como se ha querido vender y decir; somos muy laboriosos. Dígame usted Don Julito; quién vive con 900 dólares al mes. La renta es cara en New York, y yo que vivo en Long Island, que tengo mi empresa de taxes lo puedo decir. Eso no es cierto”.

“Hay muchos dominicanos que estudian tecnología y comunicación y que además trabajan y no viven de asistencia. Además, yo misma motivo a los padres para que incentiven a sus hijos a ir a la universidad por el crédito que recibirán”, agregó.

Explicó que ha surgido una generación de hijos de dominicanos que escriben y que participan en los asuntos culturales, dentro de los cuáles hay muy buenos escritores.

Aseguró que a su llegada al Comisionado hizo una remoción completa de la planta física, al igual que creó la biblioteca, recuperando libros que estuvieron por más de 4 años guardados en cajas. “Creamos e hicimos la escuela de danzas, el taller de teatro y de artes plásticas. Formamos el taller literario y la escuela para impartir clases de español y de estudio latinoamericano”.

Estas y otras declaraciones fueron ofrecidas por la funcionaria en el programa “La Revista 110”, programa de televisión que se transmite todos los días, en horario de 5:00 am a 9:00 am, y es producido por Julio Hazim, Machi Constant, Michael Hazim, Yunior Espinosa y Carlos Alonzo.

Al concluir se despidió invitando a los productores que vayan a la Feria y que si visitan New York hagan una visita al Comisionado.

