¿Podría MLB suspender contratos de jugadores por pandemia de coronavirus?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La emergencia global por la pandemia de coronavirus ha hecho que los eventos deportivos más importantes del planeta pararan totalmente sus actividades para evitar más contagios al ser eventos masivos y un potencial foco de infección.

Entre esas ligas está Major League Baseball, quién ha anunciado la cancelación del Spring Training y la postergación de la temporada regular.

Sin embargo, ésta suspensión podría ver comprometida la paga de los jugadores de todos los niveles, ya que según el reportero Jeff Passan de ESPN mencionó en el programa “Get Up” de dicha cadena, el comisionado Rob Manfred tiene la facultad de suspender todos los contratos de todos los jugadores hasta nuevo aviso.

Según Passan, en el párrafo 11 del contrato conjunto de MLB con el Sindicato de Grandes Ligas, en caso de una emergencia nacional, el comisionado puede pausar todos los contratos de los jugadores de la liga, dejando a los peloteros sin paga hasta nuevo aviso, lo cuál es particularmente preocupante para la gran mayoría de jugadores, ya que éstos no reciben paga durante el Spring Training.

En el caso de los peloteros de ligas menores, es aún más delicado, ya que éstos además de no recibir sueldo en la primavera, a éstos no se les paga desde que terminó la temporada regular en agosto pasado, al no recibir paga durante los playoffs de las diferentes categorías de las menores.

Anuncios

Relacionado