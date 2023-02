¿Podría Judge igualar los 62 jonrones del 2022? ‘Ya veremos’

EL NUEVO DIARIO, TAMPA. – Se sintió como «el primer día de clases» cuando Aaron Judge ingresó al George M. Steinbrenner Field esta semana, lo que significa que su desempeño de 62 jonrones el año pasado ahora está firmemente en el espejo retrovisor. No habrá una persecución histórica que llame nuestra atención, lo que incitará a los fanáticos a levantarse en silencio y apuntar sus teléfonos con cámara hacia el plato.

¿Bien?

“Ya veremos”, dijo Judge, con una sonrisa. “Realmente no me gusta ponerle un número. Me gusta salir y tratar de controlar lo que puedo controlar. Pero nunca se sabe lo que podría pasar, así que veremos unos 62”.

Después de una campaña en la que destrozó el récord de jonrones en una sola temporada de la Liga Americana de Roger Maris de 61 años mientras marcaba el ritmo de las Grandes Ligas en la mayoría de las categorías ofensivas, reclamando el Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana , el desafío de Judge ahora será escribir un bis. .

“Tengo algunas metas anotadas, pero mis estadísticas individuales siempre se cuidan solas si me concentro en el equipo”, dijo Judge. “El juego te dice lo que tienes que hacer. Si estoy pensando en tratar de conectar un jonrón o pensando en cuál será mi promedio de bateo, probablemente me iré de ese turno al bate después de tres lanzamientos.

“Después de todo lo que sucedió la temporada pasada, voy a seguir tratando de hacer lo que hice el año pasado, que es tomar un turno al bate a la vez y concentrarme en ayudar a este equipo a ganar”.

Judge dijo que se permitió «un día o dos» para absorber la totalidad de su temporada. Compiló una línea de slash de .311/.425/.686 mientras lideraba las Mayores en carreras (133), jonrones, carreras impulsadas (131), porcentaje de embase, porcentaje de slugging, OPS (1.111), OPS+ (211) y bases totales. (391). Judge también marcó el ritmo de la Liga Americana con 111 bases por bolas.

Luego, la página pasó a su agencia libre, que resultó en un contrato de nueve años y $360 millones , coronado por la conferencia de prensa de diciembre en la que el socio gerente general Hal Steinbrenner coronó a Judge como el capitán número 16 en la historia de la franquicia .

“Es solo otro año en su evolución como líder”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Ahora viene acompañado de un título que significa mucho para esta organización, especialmente en un deporte que no lo hace mucho. Siempre se ha esforzado por llegar y hacer que los jóvenes se sientan parte de esto. No creo que sea necesariamente algo drástico lo que está haciendo, aparte de ser él mismo».

A medida que comienza una nueva temporada, Judge sigue enfocado en crecer como jugador: identificó su tasa de contacto y la gestión de la carga de trabajo como áreas que le gustaría abordar. Judge no espera que su preparación del día a día se vea muy afectada por el título de capitán; la mayoría de sus compañeros de equipo vieron el anuncio como una formalidad, ya que lo habían visto en un papel de liderazgo.

“No es que Aaron tenga que convertirse en Superman y hacer algo que no haya hecho en el pasado”, dijo el primera base Anthony Rizzo . “Él no es el tipo de persona que se preocupa por el estatus. Solo quiere aparecer todos los días y jugar, y ser el mejor compañero de equipo, asegurándose de que todos sean amados y se sientan importantes”.

Dijo el juez: “Simplemente estar allí para todos es lo más importante, especialmente jugar 162 juegos con la rutina diaria con la que lidiamos. Para mí, se trata solo de ser un compañero de equipo responsable. Estoy ahí para ti en los días buenos y estoy ahí para ti en los días malos. Eso es realmente por lo que quiero que me recuerden”.

Sin embargo, hay una marcada diferencia entre Judge y su predecesor en la capitanía; para 2003, cuando Derek Jeter fue nombrado capitán, los Yankees de Jeter habían ganado cuatro títulos de Serie Mundial y cinco banderines.

Los clubes de Judge se han topado con demasiados muros de ladrillo, incluidos los Astros en 2017, 2019 y 22, a los que llama «asuntos pendientes». Judge dijo que tiene más hambre que nunca de un campeonato, lo que representa el máximo logro para un jugador cuya configuración predeterminada es poner al equipo primero.

“Cuando juegas en Nueva York, ese es el único objetivo, además de salir a ganar tu división y ponerte en un buen lugar para la postemporada”, dijo Judge. “Eso es lo que me impulsa, día tras día. Me impulsa a venir aquí temprano para acampar, me impulsa en las pequeñas cosas que hacemos que la gente no ve, tratando de darnos esa pequeña, pequeña ventaja adicional para ponernos en la cima”.

