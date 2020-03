¿Podría el presidente Medina estar contagiado con coronavirus?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿Podría el presidente Danilo Medina estar contagiado de coronavirus?, la pregunta surge luego de que participara esta semana en varios encuentros en los que también estuvo presente el director de Autoridad Portuaria, Víctor Gómez Casanova, quien reveló este miércoles que uno de sus hijos dio positivo a la enfermedad.

Gómez Casanova se reunió hace tres días con el mandatario y también participó en la reunión del Consejo de Ministros Ampliado de este lunes.

Este miércoles, a través de sus redes sociales, el funcionario informó de que la Dirección de Epidemiología le notificó que uno de sus hijos dio positivo a una prueba diagnóstica de COVID-19.

Gómez Casanova informó que, hasta el momento, no ha sido diagnosticado, y no ha presentado síntomas, pero, por prevención, tomó la decisión de no entrar en contacto con ninguna persona e iniciar el proceso de cuarentena correspondiente.

El también comunicador tiene tres hijos, Víctor Fernando, Edwin Osvaldo y Eva Juliette, y está casado con Clara Tejada.

“¿Están todas las personas con las que tu hijo o tú tuvieron contacto también en cuarentena? ¿Hay que tener en cuenta que el virus también se contagia en periodo de incubación?”, preguntan los seguidores de Gómez Casanova en el Tweet publicado por el funcionario.

Al mismo tiempo, cientos de usuarios le responden con frases de aliento como “no importan los colores partidarios, quiero decirte que estamos y te tendremos en oración a ti, a tu familia, a todo el país, y el mundo”.

Ayer martes en la noche, el Gobierno anunció una serie de medidas para frenar la propagación del coronavirus en territorio dominicano, entre ellas el decreto del estado de emergencia, la suspensión de actividades comerciales y el cierre de fronteras por quince días.

“Estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de declaratoria de emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación”, dijo Medina en un mensaje a la nación.

Entre las resoluciones puntuales, Medina decretó el cierre de las fronteras por tierra, mar y aire, durante los próximos 15 días, orden que entrará en vigor el próximo jueves.

Asimismo, ordenó la suspensión por quince días de todas las actividades comerciales, con excepción de supermercados, colmados, gasolineras, farmacias, así como todos los eventos culturales, artísticos, deportivos.

