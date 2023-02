¿Podría Edmundo Sosa ser la amenaza de superutilidad de los Filis en el 2023?

EL NUEVO DIARIO, CLEARWATER, Fla. — Día tras día, las cosas se sienten más naturales para Edmundo Sosa , el llamativo jugador de cuadro de los Phillies que se está volviendo aún más valioso aprendiendo a jugar en los jardines.

Los Filis están buscando un bateador derecho para que sirva como suplente de Brandon Marsh en el jardín central, y Sosa podría ser un candidato principal. Adquirido de los Cardenales en la fecha límite de cambios del año pasado, Sosa se distinguió en 2022 como un activo de fildeo hábil en el campocorto y la tercera base.

Después de que Matt Vierling fuera cambiado a los Tigres durante la temporada baja, el mánager de los Filis, Rob Thomson, se acercó a Sosa con el plan de utilizar su capacidad atlética e instinto en los jardines. El jugador fue más que agradable.

“No les voy a mentir: al principio me sentí incómodo”, dijo Sosa el viernes en BayCare Ballpark, a través del intérprete del equipo Diego Ettedgui. “Pero he estado trabajando muy duro, especialmente los últimos cinco días. He estado poniendo mucho trabajo.

“Así que ahora estoy ganando confianza corriendo detrás de las pelotas, siguiéndolas, todo eso. Me siento muy bien al respecto, porque está progresando bien”.

Thomson dijo que él también se siente así.

«Estoy más preocupado por hacerlo sentir cómodo en este momento», dijo Thomson. “Le pregunto todos los días, y él sigue diciéndome todos los días que se siente un poco más cómodo. Creo que va a estar bien.

“Yo [anticipo usarlo] para sacar a Brandon de sus pies. Y si es realmente bueno en eso, podría haber un momento en que le consigas a [Kyle] Schwarber un lugar como designado. Depende de él.»

Sosa, oriundo de Panamá, pasa parte de cada día trabajando con el entrenador de primera base/jardinero Paco Figueroa, aprendiendo las sutilezas de la itinerancia en el centro. La única experiencia de campo de Sosa fue la temporada pasada, cuando jugó tres entradas en el jardín izquierdo.

“Es mucho más que correr detrás del balón”, dijo Sosa. “Ayuda ser rápido y cubrir mucho terreno, por supuesto. Pero conocer el ángulo correcto es muy importante, cómo atrapar la pelota y lanzarla a la base correcta, y saber cómo retroceder y jugarla fuera de la pared. Una vez que aprendas eso, creo que se volverá simple».

Sosa todavía tiene su guante de jugador de cuadro favorito, pero ha heredado uno nuevo, «un guante mucho más grande», dijo con una sonrisa, que lo ayudará con sus nuevas responsabilidades.

Con una curva de aprendizaje empinada, habrá errores.

“Realmente no me preocupa si cometo un error en los jardines [mientras aprendo la posición] porque eso va a suceder, pero estoy listo para el desafío”, dijo Sosa. “Es un reto personal mío. Quiero ser bueno. Estoy trabajando duro y tengo confianza en mí mismo, así que sé que va a funcionar”.

Sosa, quien cumplirá 27 años el 6 de marzo, dijo que gran parte de su confianza se ha visto impulsada por el enfoque profesional de Thomson y los Filis.

“Desde el día 1 desde que vine aquí de los Cardenales, me han mostrado mucho respeto”, dijo Sosa. “[Thomson] ha sido muy comunicativo conmigo. Siempre hablamos las cosas. Me da mi espacio y me deja ser yo mismo.

“Entonces, cuando se acercó a mí con esta oportunidad [de campo], sentí que había mucho respeto en ambos extremos. Fui muy receptivo, porque estoy pensando en mi tiempo de juego y quiero jugar tanto como sea posible. Si hay una oportunidad de jugar en los jardines, eso significa más turnos al bate y más tiempo de juego. Confío en mí mismo lo suficiente como para saber que puedo hacerlo, porque me esforzaré”.

Sosa dijo que espera que no lo arrojen al fuego de inmediato. Pero cuando su nivel de comodidad es apropiado, tendrá una oportunidad, ya sea en juegos de la Liga de la Toronja o en salidas de Ligas Menores.

“Estamos tratando de tenerlo bajo control y poner sus piernas debajo de él en el cuadro interior”, dijo Thomson. “Al mismo tiempo, llévalo al punto en que se sienta realmente cómodo en los jardines”.

Independientemente de cómo se utilice, Sosa dijo que estará preparado.

“Parador en corto es mi posición natural, donde he estado jugando toda mi vida”, dijo Sosa. “Pero sé que cada posición es importante. De hecho, me siento afortunado de poder jugar en la segunda base, el campocorto, la tercera base y ahora en los jardines. Lo digo con mucho orgullo, porque no es fácil jugar en múltiples posiciones. Pero si me da más tiempo de juego y ayuda a los Filis a ganar, me encanta”.

