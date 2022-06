¿Podrá Djokovic jugar el US OPEN? 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El número 3 del mundo y ganador de 20 Grand Slam, quien en el año anterior se llevó 3 de los 4 Grandes Torneos del año, Novak Djokovic, se encuentra en duda para participar en el Abierto de Estados Unidos, pautado para empezar en agosto. El motivo deriva en que Estados Unidos pide tarjeta de vacunación contra el covid-19 a todos los extranjeros que quieran entrar al país.

Y es que el serbio se ha negado en reiteradas ocasiones a ponerse la vacuna, por lo cual no tiene esa tarjeta. Un motivo igual sucedió a inicios del año, en el Australia Open, donde el jugador no pudo defender su título, por una serie de circunstancias conocida por toda la audiencia que llevó a una deportación y no poder entrar al país por los próximos 3 años.

El US Open anunció que aceptarán jugadores rusos y bielorrusos a sus costas, pero no han dicho nada acerca de las vacunas. Estas medidas son totalmente variadas, ya que pueden cambiar de acuerdo con la circunstancia y el aumento o disminución de los casos.

Un ejemplo de esto es con la NBA, que ciertas ciudades no permitieron que jugadores no vacunados no participen. El estadio del US Open se encuentra en el USTA Billie Jean King de Flushing Meadows, en Nueva York, que fueron una de las ciudades que negaron la participación de ciudades con jugadores no vacunados, como Kyrie Irving, pero a final de temporada, sí los permitieron, por lo cual todavía Djokovic está admitido, pero hay que esperar confirmaciones de fuentes oficiales, ya que son organismos distintos.

