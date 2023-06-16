Poder Ejecutivo pensiona 98 locutores y reajusta pensión a 10; conozca todos los agraciados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la pensión de 98 locutores dominicanos y reajustó las pensiones de 10 mediante el Decreto 256-23 firmado por el presidente Luis Abinader en fecha 15 de junio del 2023.
El primer artículo del citado decreto, que fue hecho público este viernes, establece una pensión especial del Estado dominicano a estos locutores por un monto de 35,000 mensuales.
En su artículo 2, el Gobierno reajustó el monto de las pensiones a 10 locutores y en lo adelante devengarán un sueldo mensual de 35,000 pesos.
También se estableció que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones tendrá un plazo no mayor de tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones, a partir de la fecha en que el pensionado haya tramitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensionados.
Locutores pensionados:
1-AGUEDA MERCEDES ALEJO LIRIANO
2-ALFREDO DE JESUS DE LEON ACOSTA
3-ANDRÉS ALBERTO MC DOUGAL GUZMÁN
4-ANDRÉS BIENVENIDO RAMOS DIAZ
5-ANGEL ANDRES LOPEZ
6-ANIBAL JULIO ACOSTA VELAZQUEZ
7-ARQUÍMEDES DE LOS SANTOS DE OLEO
8-BERNARDO CAPELLÁN VALDEZ
9-BERNARDO WILFREDO ANTONIO REYES PEÑA
10-BRUNILDO ANTONIO BUENO COLLADO
11-CAMILO HERRERA CASTRO
12-CARLOS MARCIAL CASTILLO PILIER
13-CARLOS SANTANA GARO
14-CESAR AUGUSTO DE JESUS MOTA CERDA
15-CESAR RAFAEL PICHARDO
16-CLAUDIO PASCUAL SANCHEZ ROSADO
17-DANIEL ROSA ALMANZAR
18-DELFINA SANTOS DE EMILIANO
19-DIEGO MIGUEL MARTES
20-DIÓGENES EVANGELISTA RODRIGUEZ CARRASCO
21-DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA
22-DIONICIO MEDRANO NOVA
23-ELIZABETH DEYANIRA LUEJE MONTALVO
24-ENRIQUE FERMIN GONZALEZ PINEDA
25-ERCILIO ORTEGA ULERIO
26-EUCLIDES FERMIN LOPEZ ENRIQUE
27-FELIPA REYES CALDERON
28-FELIX ANTONIO MARTE REYES
29-FLAVIA ALTAGRACIA VARGAS BUENO
30-FRANCISCO ALEJANDRO BATISTA RAMÍREZ
31-FRANCISCO JAVIER TEJEDA
32-GREGORIO MIGUEL VARGAS
33-JIMMY FLORES ROSARIO
34-JORGE RAFAEL ROSARIO RAMÍREZ
35-JOSÉ ABREU SALAZAR
36-JOSÉ ALBERTO MEDINA PÉREZ
37-JOSÉ AMADO SILVESTRE MÁRTIR
38-JOSÉ ANTONIO ARIAS NÚÑEZ
39-JOSÉ BOLÍVAR ABREU MIRANDA
40-JOSÉ DAVID MORA MUÑOZ
41-JOSÉ DE JESÚS GUZMÁN BÁEZ
42-JOSÉ DOLORES VILLANUEVA DE LA CRUZ
43-JOSÉ MANUEL JEREZ JEREZ
44-JOSÉ MANUEL SANTANA JIMÉNEZ
45 JOSÉ MARIO BENITEZ SOSA
46-JOSÉ FRANCISCO PICHARDO CARRERAS
47-JOSÉ RAMON ANTONIO RAMIREZ AQUINO
48-JUAN ARMANDO FELIZ
49-JUAN ERNESTO ALCANTARA LUGO
50-JUAN FRANCISCO TORRES
51-JUAN FRANCISCO VERDIA PÉREZ
52-JUAN GUILLERMO SANCHEZ FELIZ
53-JUAN JOSE HERNANDEZ
54-JUAN RAMON ACOSTA RICARDO
55-JULIO ALTAGRACIA PERELLO SANCHEZ
56-TEODORO ABREU DEL ORBE
57-LIDIA JUANITA HEREDIA DE PULELO
58-LOURDES MAGALY MEDINA JOAQUIN
59-LUCIA ACEVEDO SANTILLAN
60-LUIS EMILIO DIAZ RODRIGUEZ
61-LUIS FELIPE GREEN REYES
62-LUIS GILBERTO CASTRO REYES
63-LUIS MANUEL ABREU
64-LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA
65-MARIA LISSETTE DE LA ALTAGRACIA MONTOLIO PAYAN
66-MIGUEL ANGEL CASTILLO HERNANDEZ
67-MIGUEL RAMON DIAZ RODRIGUEZ
68-MILTON JOSE ENCARNACION CABRERA FRANCISCO
69-NELSON ANTONIO REYNOSO TINTO
70-NORMA TERESA REYES DE MOTA
71-OBDULIO DIAZ GARCIA
72-OCTAVIO FRANCISCO SANTOS TAYAREZ
73-PEDRO JOSE ECHAVARRIA PERRERAS
74-PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA
75-RADAMES RODRIGUEZ PAVERAS
76-RAFAEL ANTONIO OSORIA YNFANTE
77-RAFAEL ANTONIO DURAN FACENDA
78-RAFAEL AUGUSTO MARTINEZ
79-RAFAEL EMILIO AGRAMONTE PUJOLS
80-RAFAEL OSIRIS MARTINEZ HERNANDEZ
81-RAFAEL PORFIRIO DERIS APONTES
82-RAMÓN ALTAGRACIA SANCHEZ LINEO
83-RAMÓN ANTONIO DEL ORBE PIÑA
84-RAMÓN ANTONIO SANTOS MOREL
85-RAMÓN EDILIO ESTRELLA UTATE
86-RAMÓN ENRIQUE GARCIA PEREZ
87-RAMON NONATO MOREL ALMANZAR
88-REYNALDO DE JESUS ALFONSECA MATEO
89-ROBERTO DUVAL MOJICA
90-RODOLFO BENJAMIN LAMA SAJOUR
91-ROSALIA ALTAGRACIA MARTINEZ TRONCOSO
92-ROSANO AGUSTIN PENA GUERRERO
93-ROY JEFFERSON CORDERO SAMBOY
94-SANTO ELIDO PUENTE CRUZ
95-SUPER CASTRO MARCELO
96-VICTOR RAFAEL DE LA CRUZ VERAS
97-VICTORIA ALTAGRACIA ESTEVEZ DE LEON
98-WINSTONG RAFAEL POU ARACENA
Pensiones reajustadas:
1-ALTAGRACIA ALEJANDRA JUSTO DE PEREZ
2-BETHSAIDA VICIOSO MANCEBO
3-CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS
4-EPIFANIO ANTONIO CARO
5-FELIX SOLANO
6-GREGORIO LEYBA
7-JAIME GÓMEZ
8-JUAN HILARIO LAZALA
9-MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ MILAN
10-MIGUEL ANTONIO REYNA PACHECO