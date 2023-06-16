Nacionales

Poder Ejecutivo pensiona 98 locutores y reajusta pensión a 10; conozca todos los agraciados

Por El Nuevo Diario viernes 16 de junio, 2023
Palacio Presidencial. (Foto: Fuente externa).

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo dispuso la pensión de 98 locutores dominicanos y reajustó las pensiones de 10 mediante el Decreto 256-23 firmado por el presidente Luis Abinader en fecha 15 de junio del 2023.

El primer artículo del citado decreto, que fue hecho público este viernes, establece una pensión especial del Estado dominicano a estos locutores por un monto de 35,000 mensuales.

En su artículo 2, el Gobierno reajustó el monto de las pensiones a 10 locutores y en lo adelante devengarán un sueldo mensual de 35,000 pesos.

También se estableció que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones tendrá un plazo no mayor de tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones, a partir de la fecha en que el pensionado haya tramitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensionados.

Locutores pensionados:

1-AGUEDA MERCEDES ALEJO LIRIANO

2-ALFREDO DE JESUS DE LEON ACOSTA

3-ANDRÉS ALBERTO MC DOUGAL GUZMÁN

4-ANDRÉS BIENVENIDO RAMOS DIAZ

5-ANGEL ANDRES LOPEZ 

6-ANIBAL JULIO ACOSTA VELAZQUEZ

7-ARQUÍMEDES DE LOS SANTOS DE OLEO

8-BERNARDO CAPELLÁN VALDEZ 

9-BERNARDO WILFREDO ANTONIO REYES PEÑA

10-BRUNILDO ANTONIO BUENO COLLADO

11-CAMILO HERRERA CASTRO

12-CARLOS MARCIAL CASTILLO PILIER

13-CARLOS SANTANA GARO 

14-CESAR AUGUSTO DE JESUS MOTA CERDA

15-CESAR RAFAEL PICHARDO

16-CLAUDIO PASCUAL SANCHEZ ROSADO

17-DANIEL ROSA ALMANZAR

18-DELFINA SANTOS DE EMILIANO 

19-DIEGO MIGUEL MARTES

20-DIÓGENES EVANGELISTA RODRIGUEZ CARRASCO

21-DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA

22-DIONICIO MEDRANO NOVA

23-ELIZABETH DEYANIRA LUEJE MONTALVO

24-ENRIQUE FERMIN GONZALEZ PINEDA

25-ERCILIO ORTEGA ULERIO

26-EUCLIDES FERMIN LOPEZ ENRIQUE

27-FELIPA REYES CALDERON

28-FELIX ANTONIO MARTE REYES

29-FLAVIA ALTAGRACIA VARGAS BUENO

30-FRANCISCO ALEJANDRO BATISTA RAMÍREZ

31-FRANCISCO JAVIER TEJEDA

32-GREGORIO MIGUEL VARGAS

33-JIMMY FLORES ROSARIO

34-JORGE RAFAEL ROSARIO RAMÍREZ

35-JOSÉ ABREU SALAZAR

36-JOSÉ ALBERTO MEDINA PÉREZ

37-JOSÉ AMADO SILVESTRE MÁRTIR

38-JOSÉ ANTONIO ARIAS NÚÑEZ 

39-JOSÉ BOLÍVAR ABREU MIRANDA

40-JOSÉ DAVID MORA MUÑOZ

41-JOSÉ DE JESÚS GUZMÁN BÁEZ

42-JOSÉ DOLORES VILLANUEVA DE LA CRUZ

43-JOSÉ MANUEL JEREZ JEREZ

44-JOSÉ MANUEL SANTANA JIMÉNEZ

45 JOSÉ MARIO BENITEZ SOSA

46-JOSÉ FRANCISCO PICHARDO CARRERAS

47-JOSÉ RAMON ANTONIO RAMIREZ AQUINO

48-JUAN ARMANDO FELIZ

49-JUAN ERNESTO ALCANTARA LUGO

50-JUAN FRANCISCO TORRES

51-JUAN FRANCISCO VERDIA PÉREZ

52-JUAN GUILLERMO SANCHEZ FELIZ

53-JUAN JOSE HERNANDEZ

54-JUAN RAMON ACOSTA RICARDO

55-JULIO ALTAGRACIA PERELLO SANCHEZ

56-TEODORO ABREU DEL ORBE

57-LIDIA JUANITA HEREDIA DE PULELO

58-LOURDES MAGALY MEDINA JOAQUIN

59-LUCIA ACEVEDO SANTILLAN

60-LUIS EMILIO DIAZ RODRIGUEZ

61-LUIS FELIPE GREEN REYES

62-LUIS GILBERTO CASTRO REYES

63-LUIS MANUEL ABREU

64-LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA

65-MARIA LISSETTE DE LA ALTAGRACIA MONTOLIO PAYAN

66-MIGUEL ANGEL CASTILLO HERNANDEZ

67-MIGUEL RAMON DIAZ RODRIGUEZ

68-MILTON JOSE ENCARNACION CABRERA FRANCISCO

69-NELSON ANTONIO REYNOSO TINTO

70-NORMA TERESA REYES DE MOTA

71-OBDULIO DIAZ GARCIA

72-OCTAVIO FRANCISCO SANTOS TAYAREZ

73-PEDRO JOSE ECHAVARRIA PERRERAS

74-PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA

75-RADAMES RODRIGUEZ PAVERAS

76-RAFAEL ANTONIO OSORIA YNFANTE 

77-RAFAEL ANTONIO DURAN FACENDA 

78-RAFAEL AUGUSTO MARTINEZ 

79-RAFAEL EMILIO AGRAMONTE PUJOLS

80-RAFAEL OSIRIS MARTINEZ HERNANDEZ

81-RAFAEL PORFIRIO DERIS APONTES

82-RAMÓN ALTAGRACIA SANCHEZ LINEO

83-RAMÓN ANTONIO DEL ORBE PIÑA

84-RAMÓN ANTONIO SANTOS MOREL

85-RAMÓN EDILIO ESTRELLA UTATE

86-RAMÓN ENRIQUE GARCIA PEREZ

87-RAMON NONATO MOREL ALMANZAR

88-REYNALDO DE JESUS ALFONSECA MATEO

89-ROBERTO DUVAL MOJICA 

90-RODOLFO BENJAMIN LAMA SAJOUR 

91-ROSALIA ALTAGRACIA MARTINEZ TRONCOSO

92-ROSANO AGUSTIN PENA GUERRERO 

93-ROY JEFFERSON CORDERO SAMBOY 

94-SANTO ELIDO PUENTE CRUZ 

95-SUPER CASTRO MARCELO 

96-VICTOR RAFAEL DE LA CRUZ VERAS

97-VICTORIA ALTAGRACIA ESTEVEZ DE LEON

98-WINSTONG RAFAEL POU ARACENA

Pensiones reajustadas:

1-ALTAGRACIA ALEJANDRA JUSTO DE PEREZ

2-BETHSAIDA VICIOSO MANCEBO

3-CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS

4-EPIFANIO ANTONIO CARO

5-FELIX SOLANO

6-GREGORIO LEYBA

7-JAIME GÓMEZ

8-JUAN HILARIO LAZALA

9-MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ MILAN

10-MIGUEL ANTONIO REYNA PACHECO

Comenta

Enfrentados – Resumen de la semanas 191

Secciones

El Nuevo Diario

APLICACIONES

EDICIÓN IMPRESA | MAGAZINE

Boletín Noticioso

Ave. Francia, No. 41, Esq. Rocco Cochia, San Juan Bosco. Sto. Dgo, Rep. Dom.

© Copyright 2023 El Nuevo Diario. todos los derechos reservados.
Página web desarrollado por Editora El Nuevo Diario.

Apple Store Google Play
Continuar