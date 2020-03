Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina designó este martes al doctor Amado Alejandro Báez asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud pública y sistemas de desastres, emergencias masivas y cuidados críticos.

El Decreto 140-20, emitido este martes por el mandatario, en su artículo dos indica que la designación del doctor Báez será enviada a los ministerios de la Presidencia (MINPRE), Administrativo de la Presidencia, de Salud Pública, y Asistencia Social (MISPAS), para su conocimiento y ejecución.

El galeno es graduado de Doctor en Medicina “Cum Laude” de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

en Santo Domingo, con una Maestría en Gerencia y Política de Salud y otra en Salud Pública en el New York Medical College así como un posgrado (Fellowship) en Investigación Clínica en el Albert Einstein Medical Center en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos.

En su trayectoria profesional fue Jefe Nacional de Operaciones de Emergencias de la Cruz Roja

Dominicana y Presidente fundador de la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria, así

como miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencias

Medicas y Desastres.

Como académico el Dr. Báez ha sido autor de más de 70 publicaciones e invitado como conferencista experto en más de una docena de países, se ha desarrollado como miembro de comités editoriales y evaluador experto de prestigiosas revistas, incluyendo el Journal of Trauma Injury and Critical Care, Panamerican Journal of Public Health y American Journal of Preventive Medicine, Academic Emergency Medicine, International Journal of Emergency Medicine, entre otros.

En su trayectoria profesional, ha recibido importantes reconocimientos incluyendo el “Jean Holister

Award” del American College of Emergency Physicians, “Paul Ambrose Award” del American Medical Association, Harvard University Elenor and Miles Shore Fellowship y reconocido como “Héroe de la Medicina de Emergencias”, por el American College of Emergency Physicians.

Anuncios

Relacionado