Pochy Familia revela que se hizo alcohólico tras el fallecimiento de su hermano menor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano merenguero Alfonso “Pochy” Familia, reveló que estuvo sumido en el alcohol por cinco años, como escape al dolor que le provocó el fallecimiento de su hermano menor, víctima de cáncer.

“Luego de la biopsia fui a buscar los resultados a la clínica Abréu y aquello fue devastador, mi hermano fue diagnosticado con un cáncer pancriático con metástasis. Aquel resultado me impresionó tanto que me fui en vómitos”, recordó el líder merenguero en una entrevista que cedió para el espacio “Testigo Radio”.

Asimismo, el fundador de la popular agrupación merenguera “Pochy y Su Cocoband”, declaró que “Aquello fue devastador. A partir de ahí nació otro Pochy, me puse el traje de hombre, antes de ahí yo era un muchacho. Me llevé a mi hermano a Estados Unidos, pero no se pudo hacer nada”.

Evel Augusto, el hermano menor del merenguero, murió en brazos de su hermano, y con su partida Pochy se mantuvo aislado en su hogar junto a su madre.

“Me quedé solo y constantemente veía a mi hermano en la cama especial que ocupó en su convalecencia. Esa vivencia me llevó al alcoholismo, empecé a tomar, me desayunaba con un litro de whisky, aquello fue tan fuerte que tuve que buscar ayuda”, confesó el popular artista.

Al regresar al país no quiso retornar de inmediato a la música, tomando la decisión de inscribirse en la universidad, donde también el famoso cantante ha conquistado triunfos.