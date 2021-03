Población mocana rechaza cancelación de empleada con 45 años laborando y 71 de edad

Comparte esta noticia

ELNUEVODIARIO, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT.- Amplios sectores de la comunidad mocana rechazaron este jueves la cancelación en el ministerio de Industria, Comercio y Mipyme de la empleada Laurys Adelfa Pérez Lambertus, con 71 años de edad y 45 laborando en Estado.

Los mocanos definen como un acto de injusticia y violatorio a las leyes del país, al tiempo que solicitan al ministro Ito Bisonó reconsiderar esta medida y otorgarle una pensión para vivir con dignidad los últimos días de su vida.

Manifiestan que Pérez Lambertus es una señora con una trayectoria limpia de servicio en la administración pública, cuya situación de salud es muy precaria, sin recursos económicos para cubrir sus principales necesidades porque siempre ganaba poco, pero que además vive sin padres, hijos, hermanos, primos y que merece que se le otorgue una pensión.

Recordaron que esta mujer comenzó a laborar en el Estado cuando tenía 26 años, ocupando la presidencia de la República Antonio Guzmán, pero que por politiquería fue cancelada once años después y, luego respuesta a los 2 meses para permanecer 18 años ininterrumpido en el cargo, hasta que la cancelaron en el gobierno del presidente Hipólito Mejía.

Declaró que dos años después de que fuera cancelada, fue contratada, permaneciendo 16 años más de servicio en ministerio de Industria y Comercio, hasta que fue cancelada el 31 de octubre del 2020 en el gobierno del presidente Luis Abinader.

“Vivo de la caridad pública, de lo que me dan los vecinos, amigos y personas que me conocen, con graves dificultades de salud, sin dinero para cubrir las prioridades del hogar, los alimentos, aún peor, no tengo padres, hijos, hermanos, sobrinos que tampoco me puedan ayudar ”, sostuvo Pérez Lambertus.

POR NICOLÁS ARROYO RAMOS