PNUD responde a cuestionamientos de investigación periodística

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) rechazó este martes el reportaje realizado por la periodista Julissa Céspedes en CDN y calificó como “acusaciones malintencionadas que carecen de sustento y buscan desinformar sobre el trabajo que realiza el PNUD en el país”.

Mediante un comunicado de prensa, el PNUD indicó que no recibe “pagos” porque no vende bienes o servicios; ni firma contratos de servicio con entidades públicas porque no somos una empresa privada o de contratación externa.

Señalaron que la organización es un organismo multilateral sin fines de lucro, que forma parte del Sistema de las Naciones Unidas, y tiene la misión de trabajar para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y la exclusión.

En promedio, desde el 2004, se ha asignado menos del 1% del presupuesto del gasto público anual en proyectos implementados con apoyo del PNUD.

Indicaron que durante casi 50 años de operación en el país, hemos trabajado a solicitud del Estado dominicano con más de 90 instituciones, para apoyar la implementación de proyectos de desarrollo.

En los más de 170 territorios en los que operamos, parte de los recursos que se invierten en estos proyectos son aportados por las entidades del Estado que los lideran, además de fondos de otros países miembros de las Naciones Unidas.

Los proyectos de cooperación con el PNUD garantizan transparencia en los procesos, y alcanzan objetivos de desarrollo, logrando ahorros importantes a las arcas públicas aún en momentos complejos como la crisis causada por la pandemia de COVID-19.

Los beneficios son evidentes. Por ejemplo:

Manifestaron que a través de la iniciativa de transformación digital de la educación, se diseñó la estrategia de educación digital y a distancia, se capacitaron más de 100,000 profesores, se compraron y distribuyeron tabletas, permitiendo que en el 2022, el 100% de estudiantes tengan acceso a herramientas tecnológicas. Esta gestión a través del PNUD ahorró al Estado alrededor de 18 millones de dólares.

Indicaron que se logró la implementación y el fortalecimiento de un sistema de protección social que ha beneficiado a más de 1.2 millones de hogares en condiciones de vulnerabilidad.

Destacaron que se aceleró el cambio institucional del sistema judicial, facilitando la prestación de un servicio de justicia inclusivo y confiable, incluyendo la digitalización de expedientes a nivel nacional, entre otras.

Dijeron que los últimos 20 años, sin importar el partido que dirija la administración pública, desde PNUD hemos venido profundizando nuestras alianzas en RD, trayendo siempre lo mejor de nuestra organización para agregar valor y contribuir con el desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás.

La entidad detalló que siempre estará disponible para que se revise, con objetividad, y sin distracciones mal intencionadas, su contribución al desarrollo en República Dominicana.

En el programa Reporte Especial de Julissa Céspedes se denunció que en una década el Gobierno le ha pagado al PNUD más de 25,577 millones de pesos con el objetivo de que el Estado dominicano acceda con transparencia a la adquisición de bienes y servicios.

