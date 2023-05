PN niega casa intervenida en Juan Dolio haya sido sin orden judicial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Policía Nacional negó este miércoles que la intervención realizada el pasado día 20 de abril en una vivienda ubicada en el municipio de Juan Dolio, San Pedro de Macorís, se haya llevado a cabo sin una orden judicial y sin la presencia del Ministerio Público, «como ha puesto a circular una mujer en redes sociales y medios de comunicación».

En ese sentido, la entidad del orden aclaró que la intervensión se materializó bajo el amparo de una orden judicial y el acompañamiento de un representante del Ministerio Público, ocupándose un fusil ilegal y 90 cápsulas calibre 9 milímetros.

La institución precisó que durante el allanamiento resultó herido y apresado Juan Carlos Ortiz Paredes, dominicano de 42 años, quien al momento de la intervención legal trató de tomar el referido fusil, por lo que los agentes actuantes se vieron en la imperiosa necesidad de realizarle un disparo, ocasionándole una herida en el hombro derecho.

Agregó que el detenido figura en los archivos, que fue sometido a la justicia por distribución de drogas en la provincia de Samaná en el año 2018.

De igual forma, la PN indicó en un comunicado de prensa que se indaga el paradero de una pistola marca CZ No. C8842, con licencia vigente No. 243754, que por sus antecedentes penales no puede renovar.

Orden judicial

La Policía explicó que su actuación estuvo sustentada en la orden judicial 00904-2023, ocupando el fusil marca SPIE’S TACTICAL APOPKA FL. U.S.A, cal. 9Mm., No. ARG: 000961, Mod. ST9G; con su cargador para capacidad de 31 cápsulas, conteniendo en su interior 15.

Indicó que también fue ocupada una caja negra con amarillo con el nombre de HERTER, conteniendo en su interior otras 75 cápsulas, calibre 9 milímetros.

Investigación en proceso

De igual forma, la entidad explicó que con relación al presente caso se amplían las investigaciones, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles.

