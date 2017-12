PN llama a entregarse a joven que estranguló expareja en el Naco

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Policía, general Ney Aldrin Bautista hizo un llamado este jueves al joven Alexander Sánchez, quien permanece prófugo desde el pasado lunes, para que se entrega a la justicia.

Aldrin Bautista manifestó que las autoridades ofrecen protección a la familia de la joven asesinada; al tiempo que aclaró que hasta el momento no hay conformaciones de las supuestas amenazas que reciben por parte del asesino Alexander Sánchez.

Sánchez es acusado de haber estrangulado a Yareimi Feliz, con quien procreó una hija, en un hecho ocurrido el pasado domingo en el sector La Yuca, del ensanche Naco, del Distrito Nacional.

El pasado miércoles José Daniel Féliz, padre de la joven estrangulada denunció que teme que el feminicida intente asesinar a la hija que procreó con la víctima.

El padre de Yareimi Felíz Rosa, explicó que el victimario de 22 años ha amenazado con ultimar a su propia hija de dos meses y a otros familiares, por lo que la familia ha tenido que adoptar acciones para protegerlos.

En una visita al Palacio de la Policía para darle seguimiento al proceso de búsqueda del victimario, Féliz explicó que la muerte de su hija ha destruido a su familia.

Agregó que “no vamos a descansar hasta encontrarte, te puedes ir a donde quieras, que te vamos a encontrar. Quiero que todo el mundo me ayude a encontrarlo, no tengo nada que decirle, porque no quiero ni verlo”.

