PN en Santiago apresa hombres por robo de vehículos

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Resultado de amplios operativos por agentes de la División de Vehículos Recuperados, en conjunto con miembros de investigaciones y preventivos, recuperaron más de 15 motocicletas y tres carros y retuvieron siete vehículos para fines de investigación.

Ejecutaron además tres órdenes de arrestos, dos en contra de José Francisco Alberto Ureña Ortiz alias “El Cacu”, No. 04822-2022 y 07296-2023 y la otra a Gustavo Jiménez Aquino, con la orden judicial No. 08316-2023, ambos por robos de motocicletas.

De acuerdo al reporte policial, los vehículos recuperados son un carro Kia, modelo K5, color blanco, placa No. A703104, chasis No. KNAGN418BDA297295; otro Hyundai, modelo Sonata N20, del mismo color, año 2008, placa No. A675327, chasis No. KMHEU41MP8A563180 y por último la marca Jaguar, modelo Daimier, de color gris, año 1989, placa No. A474146, chasis No. SAJDKALD4AK603464.

Entre las motocicletas localizadas figuran cuatro marca Tauro, una modelo CG150, color azul, año 2007, chasis No. LXAPCJ5057C00217; otra TZ150, color negro, placa No. K1638408, chasis No. LGVSKP109GZ826907, modelo TZ150, del mismo color placa No. K1638408, chasis No. LGVSKP109GZ826907.

Dos motocicletas Turano, modelo CG-150, años 2012 y 2017, una con el chasis No. TARPCM503FC003576 y otra con la placa No. K1732217, chasis No. LZ3JL8T16GK92969 respectivamente y una marca Gato modelo CG-200, color negro, año 2018, chasis LRPRPLB04JA002923.

Además fueron localizadas cinco de la marca Honda, modelo C50, color gris, año 1994, placa No. N739144, chasis No. AA013034802, otra modelo HA02, color verde, año 1982, placa K0502322, chasis HA021662113, una modelo C70, de color azul, año 1989, chasis No. HA022216605 y una última modelo C50 del mismo color, año 1982, placa No. K1244753, chasis No. C500073843.

De la marca X1000, fueron recuperadas tres de color negro, dos modelos CG-150 del año 2012, una chasis LF3PCK508BB029992, otra chasis LF3PCK508BB029992 y una modelo CG-200, año 2019, placa No. K1856197, chasis No. TBLPCM4J6K200303.