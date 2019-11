VIDEO: PN detiene al intérprete de música urbana “Lirico En La Casa”

View this post on Instagram

TOGA PN detiene al intérprete de música urbana “Lirico En La Casa EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El intérprete de música urbano Alvin Yoel Abreu, mejor conocido como Lirico En La Casa(@liricoenlacasa), fue detenido la madrugada de este viernes por oficiales de la Policía Nacional(@policianacional) de esta ciudad, según reporta el diario digital Agenda56. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do