PN decomisa arma de fuego y equipos electrónicos en allanamientos en Constanza

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Agentes de la Policía Preventiva en compañía del Ministerio Público, ocuparon arma de fuego tipo pistola, un cargador, cápsulas, teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, tabletas del Ministerio de Educación y una laptop color blanco, tras realizar un allanamiento mediante orden judicial a dos viviendas en el municipio de Constanza,

Según informó el encargado de Relaciones Publicas de la Policía Nacional en la Dirección Regional La Vega, Dixon Rojas, el primer allanamiento fue en la residencia del nombrado Kelvin Placencia Mateo, de 28 años de edad, donde se ocupó una arma de fuego tipo pistola, marca Smith and Wesson, calibre 9mm, serie no legible, con un cargador y 10 cápsulas para la misma, la cual tenía de manera ilegal, una esposa marca Smith and Wesson y cinco cápsulas más calibre 9mm.

En cuanto al segundo allanamiento el mismo estaba dirigido contra Rahan Rosado de la Cruz, de 42 años de edad, ocupando en el interior de la casa una caja de metal que contenía 42 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, tres tabletas del Ministerio de Educación y una laptop color blanco.

Los antes mencionados serán puesto a disposición de la justicia, mientras que la Policía Nacional continuará los trabajos de inteligencia, en coordinación con la fiscalía, detrás de armas de fuego ilegales.

PN apresa sujeto por robos de productos agrícolas

Tras varias denuncias de robo por parte de agricultores y propietarios de fincas y en cumplimiento a las instrucciones del comandante departamento policial de La Vega, teniente coronel Brioso Vallejo; agentes de la Policía Nacional realizaron trabajos de vigilancia y patrullaje constantes, logrando detener a un hombre de nacionalidad haitiana.

El haitiano fue identificado como nombre Yobali Yam, residente en Rio Verde Cutupu, sorprendido con tres sacos de plátanos y yucas sustraídos de unos terrenos ubicados en el sector la prensa de esta ciudad de La Vega.

Por lo que la institución continuará los operativos para prevenir los delitos y garantizarle a los agricultores y el público en general, la seguridad de sus pertenencias.

Por: Perfecto Rosario

