PN asegura recibe de inmediato denuncias sobre desapariciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero de la Policía Nacional (PN), Diego Pesqueira, informó que los familiares de personas desaparecidas no deben esperar 72 horas para realizar el reporte ante las autoridades, porque en la actualidad las denuncias son “recibidas de inmediato”.

Tras reconocer las deficiencias que posee la entidad, Pesqueira afianzó que desde la llegada del mayor general Eduardo Alberto Then, La Policía Nacional está mejorando para dar respuesta a las familias con parientes desaparecido.

Precisó que este es un trabajo conjunto, por lo que exhortó a los familiares ser responsables con las informaciones al momento de realizar las denuncias, tratando de no obviar ningún detalle, para que los investigadores puedan realizar su trabajo de manera rápida y efectiva.

“Debemos ser lo más responsables posible, si nosotros vemos que nuestro familiar presentaba algún cuadro clínico, si se estaba separando de su pareja sentimental; o sea, hay un sinnúmero se cosas que son importantes al momento de iniciar este proceso investigativo que la Policía Nacional lleva de la mano con el Ministerio Público”, indicó.

Aunque los parientes juegan un papel fundamental en las investigaciones, también pueden dificultar el trabajo de los agentes, porque en ocasiones colocan la denuncia y al poco tiempo la persona aparece, pero nadie se acuerda de retirar la denuncia, expuso Pesqueira al ser entrevistado en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Si a las tres de la tarde tú haces una denuncia, de que una persona no ha llegado al hogar y tu sientes que está desaparecida, se te toma la denuncia, pero a las siete u ocho de la noche la persona regresa, muchas veces usted no acude de nuevo a la Policía a retirar la denuncia, y eso no nos ayuda”, emitió.

Asimismo, reiteró que para tramitar la denuncia es necesario acudir al departamento de desaparecido de la Policía Nacional o al destacamento más cercano y una vez realizado este proceso el cuerpo del orden activa el protocolo de búsqueda en centros de salud, morgues y estaciones policiales.

El representante de la Policía Nacional habló del auge que tienen las plataformas digítales y de cómo se han convertido en el arma utilizada por algunos para involucras a personas que posteriormente son reportadas como desaparecidas.

En ese sentido, recomendó a la población tener “muchísimo” cuidado con la forma en que utilizan las redes sociales, pero también invitó a verificar antes de hacer algún tipo de negocio y evitar juntarse con personas desconocidas.

“Lo ideal es que si usted va a hacer algún tipo de negocio usted vaya a una institución bancaria, le diga mira yo te voy a esperar aquí, si tiene que entregar algún dinero adelante, no lo haga. Mi exhortación es que hagan sus negocios de manera directa o irse a lo seguro, porque hay muchos negocios de manera digital que son muy confiable”, indicó.

La reforma va a ritmo acelerado

Pesqueira aseguró que la reforma al cuerpo de orden marcha a ritmo acelerado, gracias al respaldo que ha brindado el presidente Luis Abinader.

“Tenemos un ministro de Interior que trabaja día a día de la mano de nuestro director general de la Policía y tenemos al señor comisionado de la reforma y la implementación de los planes que es el señor don Pepe Vila, que trabajamos prácticamente 16 horas al día, donde él está al frente, pero la reforma somos nosotros”, comentó.

