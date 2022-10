PN apresa seis hombres con armas de alto calibre intentaron cometer atraco en Río San Juan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, RIO SAN JUAN.- La Policía Nacional informó este viernes que apresó a seis hombres en medio de una persecución luego de supuestamente intentar cometer un atraco a mano armada en establecimiento comercial de Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez.

Mediante un comunicado la uniformada explicó que los detenidos emprendieron la huida en una yipeta de color negro tras notar la presencia policial, luego de tratar de atracar a las personas que se encontraban en el car wash Rafael, ubicado en el referido municipio, pero fueron atrapados en el barrio Acapulco, próximo a la playa Los Barcos, en la misma demarcación.

Los arrestados fueron identificados como Jhon Bidó Pérez, residente de Río San Juan, Jesús Alfonso Ramos Reyes, de Santiago, Francisco Javier Rodríguez, Río San Juan, Angenis Vidal Matos, Los Mameyes de Santo Domingo, Carlos Méndez Nolasco, Río San Juan, Grison Alberto Jáquez Mejía, residente de Santiago, todos mayores de edad.

La uniformada agrega que el operativo fue encabezado por dirigida por el comandante departamental, coronel Jesús Rafael Tejada Tejada y que los antisociales figuran con diferentes fichas por drogas, robos, portar armas blancas y de fuego ilegal.

A los detenidos se les ocupó un fusil marca R-15, de color negro, serie No.. LW378897, otro marca R-15, no legible, de color negro con crema, con cuatro cargadores y 112 capsulas calibre 5.56, una Uzi, marca Vulcan, serie No. 4545ACPCALD, calibre 45, con su cargador y 25 cápsulas para la misma.

También, una pistola marca Prieto vereta, modelo PT92, calibre 9 milímetros, serie No. 013019, sin cargador, y otra marca Tisa, modelo Super 9000-S, calibre 9 milímetros, serie No. T0620 06E24505, con su cargador y 15 capsulas.

El comunicado agrega que los desaprensivos se encuentran presos en el cuartel general del municipio de Nagua, para ser sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas.

Por Anderson Torres (Chilote)

