(VIDEO) PN apresa mujer acusada de agredir a conductores que no le daban dinero en avenidas DN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Agentes de la Policía apresaron este jueves a una mujer discapacitada, acusada de agredir a varias personas que se negaban a darle dinero en los semáforos de varias avenidas del Distrito Nacional.

De acuerdo a reportes preliminares, la mujer, quien hasta el momento no ha sido identificada, fue apresada en las inmediaciones de la avenida Abraham Lincoln.

Usuarios de Twitter indicaron que la mujer toca los cristales y puertas de los autos para pedir dinero y al ser ignorada dice groserías a los conductores o lanza objetos sobre los vehículos.

“Me la he topado varias veces en la Churchill con Sarasota y es verdad que si tú no le das dinero se pone violenta y le pega al vehículo. Me ha pasado”, indicó la comunicadora Diana Lora en la citada red social.

Anuncios

Relacionado