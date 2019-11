(VIDEO) PN apresa joven que pintó a un perro de azul

View this post on Instagram

NACIONALES Hombre pinta de azul un perro en comunidad de Azua EL NUEVO DIARIO, AZUA.-Se ha hecho viral en las redes sociales un video donde se observa a un hombre pintando un perro de azul, un hecho registrado en el municipio Estebanía, perteneciente a esta provincia. La inusual acción, realizada por un hombre solo conocido como Omar, ha recibido decenas de críticas en las redes sociales de personas defensoras de los animales. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord