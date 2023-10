PN apresa hombre con pistolas ilegales y dinero en efectivo en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.– Mediante intervención policial efectuada por miembros de investigaciones adscritos al destacamento Mary López, fue apresado un hombre, a quien se le ocupó ocho pistolas portadas de manera ilegales y más de 230 mil pesos en efectivo, en la zona Sur de esta ciudad del Cibao.

Se trata de Jerinson Bienvenido Núñez de Jesús, de 24 años, detenido momentos en que se desplazaba por la autopista Duarte, sector Los Álamos, a bordo del vehículo marca Isuzu, modelo D-MAX 4WD, color negro, placa No. L467629, chasis No. MPATFS40JPT005451.

La nota policial indica que al momento de la detención de Jerinson y ser requisado, se le ocupó una mochila, conteniendo en su interior, la cantidad de ocho pistolas sin documentos, así como también la suma de 231,000.00 pesos en efectivo y dos celulares.

De las armas ocupadas, todas marca Glock, dos son modelos 19, una serie No. BHUC283 y otra 4ta. Generación, serie No. AETP900, además otra modelo 17, 5ta generación, series Nos. L124226 y AHLA814.

También dos pistolas modelo 47, una serie No. BZLM661 y la otra serie No. CAMD138; una modelo 17C, 4ta. Generación, serie No. AHPK074, así como también una modelo 43X, serie No. CAVR875, todas calibres 9 milímetros y esta última modelo 23, calibre 40, serie No. NWH841, con sus cargadores y sin cápsulas.

El detenido y las armas ocupadas se encuentran en poder del Ministerio Público, para fines de sometimiento a la justicia.