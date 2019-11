PN apresa grupo intentó asaltar ferretería, entre ellos un empleado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- Miembros de la Policía Preventiva, de la Dirección Regional Santo Domingo Oriental, informaron sobre el apresamiento de siete hombres que intentaron asaltar una ferretería, ubicada en el sector Las Palmas de Alma Rosa I, de donde supuestamente pretendían robar un millón 500 mil pesos en efectivos.

Según la nota policial, entre los detenidos figura Yoel Rivera Familia (a) Bolita, de 29 años, empleado del centro Ferretero El Vecino, ubicada en la calle José Jiménez, No.29, Sector Las Palmas de Alma Rosa I, municipio Santo Domingo Este.

Mientras que los otros apresados fueron identificados como Leandro Cleto González, de 29 años, Elmer Moisés Rosario Rodríguez, de 27 años, René Marcelino Rosario Matías (a) Chaneque, de 21 ambos residentes en la ciudad de Santiago, y Alexander Rafael Rosario Roque, de 30.

Los detenidos estaban a bordo del vehículo marca Kía, color Blanco, que estaba usando la chapa No. A427855, que se estableció, no le corresponde. La placa correspondiente a ese vehículo es la NO. A614475, Chasis KNAGE22539A372832.

Rosario Rodríguez, al ser cuestionado manifiestó que estaban en el lugar esperando que abrieran la ferretería, a cuyo propietario se disponían a asaltar para despojarlo del depósito de una semana, que era aproximadamente de un millón quinientos mil pesos en efectivo.

Otros arrestados en la operación policial fueron Harold Danilo Castillo,de 31 años, residente en la calle L, No.49, de Alma Rosa I, y Robert Yendol Cuello (a) Boutique, de 38, residente en la calle Paraíso, No. 05, del Cansino, ambos sectores ubicados en Santo Domingo Este.

En la operación, la Policía ocupó un carro y dos pistolas ilegales. Además, uno de los detenidos reveló estar prófugo por haber participado en la muerte de un motociclista, hecho ocurrido en la ciudad de Tamboril, provincia de Santiago.

El coronel Grullón Collado declaró que este hecho delictivo pudo frustrarse gracias al patrullaje y los operativos que se llevan a cabo en todos los sectores de la jurisdicción bajo su mando.

Informó que el hecho se produjo a primeras horas de la mañana del domingo, pero no fue dado a conocer hasta poder capturar al empleado implicado en la acción delictuosa.

