PN apresa 4 hombres por distintos hechos delictivos en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.– Agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad, conjuntamente con Agentes Preventivos, apresaron este miércoles, a cuatro hombres por distintos hechos delictivos, mediante denuncias y patrullajes realizados en distintos sectores de Santiago.

Entre los prevenidos figuran Hugo Almonte Marte y Gregorio Antonio Lanfranco, ambos mayores de edad, detenidos cuando se encontraban de manera sospechosa, en la calle 21, del Ensanche Bermúdez, ocupándoles al primero 24 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína y la suma de $6,850 pesos en efectivos, indica una nota de prensa de la Policía.

Informaron también que Fausto José Díaz Hidalgo, de 46 años de edad, fue apresado en el sector Pueblo Nuevo, por tener denuncia en su contra, luego de penetrar a una residencia y un establecimiento comercial donde sustrajo varias pertenencias.

En otro hecho fue detenido mediante orden de arresto No. 459-033-2023-SORD-00092, un menor de edad cuyo nombre se omite por razones legales, el cual estaba siendo buscado por supuestamente tener relaciones sexuales con otra menor y difamarla.

También fueron recuperadas las motocicletas marca Tauro, modelo CG-200, color negro, placa No. K0658423, otra marca Gato, modelo CG-150, color negro, chasis No. LRPRPJD00PA101376 y el carro marca Toyota, modelo Camry Ce, color dorado, placa No. A010343, los cuales al ser depurados figuran con denuncias por robos.

Tanto los detenidos como lo ocupado se encuentran en poder del Ministerio Público, para los fines de ley correspondiente.