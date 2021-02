Plutarco Arias considera positivo encargar a Promese compras para programas de salud del Estado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministerio de Salud Pública valoró este martes como “una acción de fortalecimiento institucional de la estructura de salud del Estado” la decisión de encargar las compras y suministros de insumos médicos y medicamentos para el sector público al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).

El doctor Plutarco Arias dijo que PROMESE/CAL es la institución del Estado especializada y creada para operar como central de suministro para satisfacer la demanda del sistema público de salud y es una entidad dependiente del MSP y en lo adelante, los responsables de procesar compras de ese tipo en el MSP, coordinarán con esa entidad para que se ocupen de adquirir los suministros.

“En realidad, las necesidades del Ministerio en este campo se han reducido mucho ya que es el Sistema Nacional de Salud (SNS), quien tiene ahora la responsabilidad de gestionar los hospitales estatales, y estos son los que generan la mayor demanda”

Arias lamenta que se haya formado una “tormenta en un vaso de agua” con el tema de la compra de jeringuillas, publicando una sobrevaluación que nunca se produjo porque se refería a un proceso de compra que no había concluido, no existía un proveedor escogido ni un precio de compra establecido. No habíamos abierto las propuestas” resaltól.

Pero a pesar de que esto, manifiesta el titular de salud, se presta a malos entendidos, está de acuerdo con la decisión para que PROMESE/CAL, compre y cumpla así uno de los objetivos institucionales que justifican su existencia.

El ministro de Salud dijo que en los seis meses de gobierno ha servido con dedicación, honestidad y a tiempo completo al país y al presidente Luis Abinader, a quien apoya ahora con más fervor y compromiso del que tuvo cuando lo acompañó en el camino para ganar el poder.

“El Ministerio de Salud ha hecho su trabajo y enfrentado con buenos resultados la pandemia, como lo reflejan todos los indicadores: baja positividad, bajísima letalidad, baja ocupación de los centros de salud, y los elogios hechos por la Organización Mundial del Turismo a los protocolos de seguridad sanitaria vigentes en el país”.

Nada es tan bueno que no pueda ser mejor, dijo Arias, pero los hechos son más elocuentes que las palabras y “hemos cumplido nuestro deber, asumido la misión con responsabilidad y coordinado con todas las instancias, aunque la columna fundamental es el MSP.

El doctor Arias recordó que PROMESE fue creado por decreto presidencial en 1984 y su función principal inicial fue crear una red de farmacias para abaratar el costo de los medicamentos esenciales para la población más vulnerable.

Posteriormente, dijo, los decretos emitidos en el 2012 y 2013 ampliaron el rol de este programa del MSP para operar como central de suministro de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio para satisfacer la demanda del sistema público de salud.