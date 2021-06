(VIDEO) Pliskova cae en segunda ronda ante Stephens

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- La checa Karolina Pliskova, finalista del pasado torneo de Roma, cayó en segunda ronda de Roland Garros contra la estadounidense Sloane Stephens, por 7-5 y 6-1, en una hora y 31 minutos.

La cabeza de serie número 9 y antigua número 1 del mundo no pudo aprovechar el bueno momento en el que llegaba a Roland Garros, donde fue semifinalista en 2017.

Stephens, número 59 del ránking a los 28 años, había derrotado en primera ronda a la española Carla Suárez, que regresaba tras un parón de 15 meses en los que superó un cáncer y que se despedía de París.

