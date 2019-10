(VIDEO) Pleno SCJ rechaza solicitud de aplazar audiencia caso Odebrecht

View this post on Instagram

CASO ODEBRECHT Pleno SCJ rechaza solicitud de aplazar audiencia caso Odebrecht EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó este martes la solicitud de aplazamiento de la audiencia contra seis encartados por el caso Odebrecht. Tras pasar una hora de deliberación, el pleno rechazó a unanimidad la petición de los abogados de cinco implicados por el caso de sobornos de la empresa brasileña. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do