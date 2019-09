(VIDEO) Pleno JCE sostiene encuentro con precandidato presidencial Luis Abinader

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pleno de la Junta Central Electoral (@juntacentral ) sostuvo un encuentro con el precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), Luis Abinader (@luisabinader), como parte de las reuniones que está realizando el órgano electoral con los precandidatos que participarán en las primarias del seis de octubre. El encuentro se celebró en una de las oficinas privadas de Abinader. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do