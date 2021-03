Plenaria del Comité Central escoge a Reinaldo Pared Pérez, Secretario General AD-Vitam

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, declaró a Reinaldo Pared Pérez, como secretario general At Vitem por reconocimiento de sus años al servicio de la organización política.

La propuesta fue hecha por el exmandatario de la República, como su primer acto como nuevo presidente del mayor partido de oposición en el país, la cual fue acogida por los miembros del PLD.

Pared Pérez decidió retirarse de la Secretaría General y del Comité Político del partido morado por su situación salud.

“Reinaldo Pared Pérez me llamó y me dijo que no puede aceptar el cargo de Secretario General por cuestiones de salud”, manifestó Medina durante la plenaria del noveno Congreso José Joaquín Bidó Medina, que busca renovar la cúpula de la organización opositora.