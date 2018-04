PLD: volver al ¨camino real¨ del Comité Político y dejar ¨la vereda¨

Dice un refrán que ¨nunca es bueno cambiar el camino real por vereda¨, que es lo mismo que decir que aunque con peligros y situaciones desconocidas que esperen a alguien en un camino, es siempre mejor transitar rutas seguras antes que desviarse por trillos que parecen ser mejor.

Esto es lo que le ha sucedido al Partido de la Liberación Dominicana y la discusión sobre el manido tema de primarias abiertas versus primarias cerradas, que no dieron por concluido en el organismo que se supone destinado para ello, el Comité Político de esa organización, y lo ha dejado liberado disque al criterio de los congresistas que lo representan en el senado y la cámara de diputados.

Uno de los problemas mas serios que quisieron obviar los dirigentes del PLD que son miembros del CP de ese partido, es que la ley primaria de la democracia es que siempre la minoría debe obedecer a la mayoría, y en el caso de la ley de partidos que cursa en el congreso, ya en la cámara de diputados, han querido dejar ese camino real y están permitiendo que se infieran una serie de heridas entre sus congresistas que serian muy difíciles de restañar en el futuro inmediato.

Solo hay que tomar de ejemplo lo que ocurrió en la sesión del senado de la República, donde se aprobó en primera lectura esta ley, cuando al momento de votar se retiraron del salón de sesiones seis senadores del partido oficial, un hecho inédito que hasta el mismo Presidente del Senado y Secretario General de ese partido lo tuvo que poner de relieve, en una exposición al cierre de la sesión de ese día.

Hay que tomar en cuenta que la ley de partidos consta de 80 artículos, que al escucharlas, cuando se aprobó en la segunda lectura en el senado, nos imaginamos lo complicado y difícil que debió haber sido llegar a consensos en temas tan complicados como financiamiento, transparencia, fiscalización de fondos, tiempo de campañas electorales y otras situaciones que han sido el lastre que nos ha llevado a la situación de debacle de esas organizaciones que tenemos hoy en día.

Es decir, se ha llegado a un amplio consenso con las fuerzas políticas que tienen representación en el congreso, ademas se escucharon e integraron los planteamientos de todos los que quisieron opinar, mas se invitó a las reuniones de las diversas comisiones que han tenido en sus manos la discusión de esta ley, a todos los que de una forma u otra tienen que ver con el tema electoral, incluyendo a la Junta Central Electoral, en 79 artículos, y solo se mantiene la diferencia por el tema de la elección de los candidatos por el método de primarias.

…un tema eminentemente político dejaron que se convirtiera en una discusión legal que no lleva a ninguna parte…

Solo que el CP del PLD no quiso en este caso asumir su responsabilidad, dio largas a este asunto disque buscando unos abogados ¨constitucionalistas¨, este que es un tema eminentemente político dejaron que se convirtiera en una discusión legal que no lleva a ninguna parte, si algo una persona quiere que se enrede solo tiene que entregársela a un abogado, y eso exactamente sucedió.

La discusión entre abogados llegó tan lejos, e inclusive continua, que dio lugar a enjundiosos artículos llenos de cita jurídicas, con las opiniones de nada menos que el mismo Presidente del PLD, Leonel Fernandez, quien se puso su toga y su birrete en las paginas del Listín Diario, para tener una litis pública, escrita y contradictoria, con el Secretario General, Reinaldo Pared, es decir se sacó la discusión de un solo articulo de la ley de partidos, se llevó a un debate jurídico donde todo el mundo se enteró de las diferencias habidas en las reuniones del CP de ese partido.

Pues ahora la ley esta aprobada en el senado de la República, y no solo por la mayoría de los congresistas peledeístas, sino por una coalición de agrupaciones con representación en esa instancia parlamentaria, que incluye a los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Liberal Reformista (PLR), Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y Revolucionario Dominicano (PRD), lo que quiere decir que también se logró el consenso en el senado, aunque por supuesto no la unanimidad, la cual no será nunca lograda.

Sin embargo, si es cierto que se quiere una ley de partidos y que el PLD esta comprometido con la misma, habría que conocer cual es la situación que se presenta en la cámara de diputados, sin dudas el escenario mas plural pero al mismo tiempo mas díscolo de los que están designados para aprobar leyes en la República Dominicana.

Lo primero es que se viven haciendo cálculos de como vencer a la mayoría, cuando la ley del mismo PLD, sin haber siquiera recibido el texto de la ley, asumen una posición publica, firman una documento, hacen una rueda de prensa y no se dan cuenta de que solo son 34 firmas, lo que simplemente quiere decir que al presentar el tema, si es que se llega a esa instancia, dentro del bloque de diputados del PLD para tomar una decisión, serán derrotados por la mayoría que si esta de acuerdo con las primarias abiertas.

Porque ahora la metodología es tratar de hacer que la mayoría abdique su poder ante una minoría histriónica y vociferante, que esta aliada circunstancialmente con los que eran sus principales enemigos en la opinión publica, para intentar infringir lo que consideran sería una derrota al actual presidente de la República, sin calcular que en una situación de este tipo perdería todo el PLD como partido, solo que en aras de sus ambiciones personales, todo vale en este escenario.

Pero no solamente ese grupo de diputados que se identifican con una corriente interna del PLD ya han tomado una posición publica, al honorable Presidente de la Cámara, Ruben Maldonado, ya se le ocurrió la brillante idea de establecer lo que llamó una ¨mesa del dialogo¨, por supuesto sin decir de que hablaba ni describir en que consiste, disque para buscar un consenso, no sabemos a que, ya que en lo único que hay diferencias en la dichosa ley de partidos es en el tema de las primarias abiertas o cerradas.

Es decir, en la cámara de diputados el señor Maldonado quiere volver a hacer un show publico con una ley consensuada, que se vuelva atrás a discutir todo, es mas, hasta se le puede ocurrir ponerla en discusión en uno de esos viajes de turismo de diputados que celebra por todo el país, una de las pérdidas de tiempo y recursos que ha sido signo distintivo de su gestión al frente de la cámara que termina ya en menos de cuatro meses.

Al final la ley será aprobada porque existe un amplio consenso dentro de los dirigentes políticos del país, de que no es posible realizar elecciones de candidatos competitivas para el 2020, sin el concurso y organización de la JCE y el uso de la lista de electores oficial de ese organismo, ya que los partidos políticos dominicanos no tienen padrónes de militantes confiables para todas las partes envueltas, y tampoco tienen forma de construirlo en medio de campañas electorales que comenzaron a destiempo y en forma intensa.

Es mas, en el día de ayer salieron publicadas unas declaraciones del ex juez de la JCE Eddy Olivares, quien es el vocero de Hipolito Mejia, uno de los precandidatos del PRM, donde dice lo siguiente: ¨los partidos políticos en los últimos tiempos han demostrado que no están preparados para organizar asambleas, primarias o convenciones que sean aceptadas por todos¨.

Y sigue diciendo: ¨pienso que las primarias deben ser realizadas simultáneamente por todos los partidos, en el caso de los principales partidos, también es sumamente importante de todos los partidos¨, agrega, ¨que las próximas convenciones de los partidos políticos sean organizadas por la Junta Central Electoral¨.

Entonces si así piensa el vocero de Hipolito Medía, que suponemos si este no piensa de la misma manera que Olivares lo desmentiría, entonces podríamos llegar a la conclusión de que el mismo PRM, cuyos principales dirigentes apoyaron y votaron por una ley que establecía primarias abiertas y simultáneas, también están de acuerdo y que la posición publica de muchos de sus diputados no es tan firme como parece.

En este camino quizás lo único que podría solucionar este tema de una forma expedita y sin traumas, ya el mismo Leonel Fernandez dijo que esto es un diferendo no un tema de división del PLD, lo que es lo mismo que decir no es tan de vida o muerte como lo han planteado algunos extremistas, sería convocar al Comité Político del PLD y que este asuma de nuevo la discusión de este articulo y se baje la línea partidaria a los diputados de ese partido quienes, junto con los votos de los partidos aliados las aprobarían sin mas dilación ni inventos.

Ahora, si se quiere seguir transitando la vereda de no poner a votación lo que ya es evidente, entones no nos quejemos posteriormente de las consecuencias que puede traer seguir transitando esa vereda, el PLD debe volver al camino real de la toma de decisiones, el resto es una perdida de tiempo y esfuerzo.

Relacionado