PLD reitera con Alianza Rescate RD ganarían elecciones de febrero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró este sábado que con la Alianza Rescate RD integrada por esta organización, la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), obtendría entre el 65-67 % de las alcaldías y entre el 70-72 % de los distritos municipales en las elecciones de febrero de 2024.

“La situación electoral en República Dominicana cambió, ya no es la misma como se decía. Es otra muy diferente”, así lo indicó el PLD mediante una nota de prensa.

Aseguran que, de los 158 municipios, la alianza ganaría entre 103 y 106 alcaldías. El PRM, partido de gobierno, entre 52 y 55 alcaldías.

A esto agrega el documento enviado a los medios, que el PLD y aliados ganaría entre 164 y 169 distritos municipales, de 235 en total. Mientras el PRM, entre 66 y 71 distritos municipales.

“Está clarísimo porqué y aquí te lo decimos”:

1-Decepción, malestar y hartazgo de la población. “El gobierno del PRM no me quiere, no tiene piedad, ni yo le importo, ni mi familia, ni mi negocio”, dice la gente.

2-PLD recuperó el cariño de la población que recuerda que vivió mejor y en sus gobiernos las cosas funcionaban.

3-Abel Martínez, el mejor candidato presidencial. Joven, gerente exitoso, sincero y valiente, ha logrado conectar con el dolor y las esperanzas de los dominicanos y dominicanas.

4-Con Danilo Medina, dos veces presidente, tirado a la calle, el PLD cosecha el cariño que sembró entre productores agropecuarios y pobres del país.