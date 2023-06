PLD presenta plataforma “Mayoría Educativa” en respaldo a la candidatura de Abel Martínez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El titular de la Secretaría de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhamés Camacho, proyectó este viernes que ese partido, con Abel Martínez encabezando la fórmula presidencial, ganará las elecciones del próximo año.

Camacho habló al presentar un electorado nacional con la Plataforma “Mayoría Educativa”, iniciativa que aglutina a maestros, técnicos de educación, personal administrativo y de apoyo en las escuelas, socios de la Cooperativa Nacional de Servicios Multiples de los Maestros (Coopnama) y estudiantes de la carrera de educación entre otros, en respaldo a la candidatura de Abel Martínez.

Camacho recordó a los presentes en el cierre del acto de lanzamiento de esta entidad, los aportes de las gestiones del PLD para sustentar el sector educativo nacional en su momento de Gobierno.

«Danilo Medina es el presidente que ha hecho el mejor Gobierno en la República Dominicana, porque no sólo ha estado con nosotros para mejorar los salarios del sector educación, sino que siempre ha estado con el Partido», expresó.

También, solicitó a los maestros que se pusieran de pie para aplaudir al presidente del PLD, en reconocimiento de todo el apoyo que siempre les ha dado.

«Don Juan Bosch organizó la corriente magisterial Eugenio María de Hostos en 1979 sobre la base de las ideas de este ilustre pensador, sus ideas políticas y educativas y don Juan, visionario irrepetible, bajo la premisa de que donde quiera que hubiese una escuela en el llano, en la cordillera, ahí había un maestro o una maestra y que esa era la mejor forma de transmisión”.

Sostuvo que el dominicano y la dominicana no están sonriendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. «Esa jovialidad que caracteriza a los dominicanos no se está viendo. Este país no está sonriendo y el PRM lo sabe», advirtió Camacho al motivar a los asistentes a la asamblea a doblar el esfuerzo por el triunfo de Abel Martínez y el PLD, para transformar la situación de penuria y calamidades.

«Es que ese malestar se siente en los Esfuerzos Concentrados que está realizando el PLD los fines de semana. El PLD está convocado por el deber y que el deber convoca usted se despide de todos en su familia y sale a cumplir con su deber. El país requiere de nosotros. Es que la gente está pidiendo para comer, porque lo poco que obtienen no les alcanza «, agregó.

Recordó que se tiene conciencia plena de que los hombres y mujeres que se cubren en el manto de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, trabajarán para que el PLD gane las próximas elecciones: «Nosotros sabemos lo que hay que hacer», aseguró.

De su lado, Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores y miembro del Comité Central del PLD, dijo que en febrero y en mayo se van los actuales gobernantes del PRM por el trabajo arduo que está realizando el PLD, que cuenta con el respaldo del sector magisterial.

De su lado Julio Canelo, subsecretario de Asuntos Magisteriales del PLD, señaló que la asamblea en la que participaron miembros de Cooperativa Nacional de Servicios Multiples de los Maestros (Coopnama) y de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aseguró que la misma es una muestra de que el PLD está preparado para ganar las elecciones.

«Hoy vemos cómo se deteriora lo que hemos logrado y por eso debemos asumir un compromiso con la patria para que Abel Martínez sea presidente de la República», añadió Canelo.

La asamblea del sector educativo se realizó en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD Reinaldo Pared Pérez, en Gascue.

