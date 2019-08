PLD: ¿La historia se repite? Una vez como tragedia y la otra como farsa

En estos días, estamos teniendo esta desagradable sensación de repetición de hechos, actuaciones, pronunciamientos, igual o peor que los que nos mostró, en aquellos años de disputa, el glorioso PRD.

Es conocida la expresión de que “la historia se repite”.

Esta tesis fue propuesta por Hegel (1770-1831), o al menos es a él a quién se la atribuye Marx.

Marx la apostilló “una vez como tragedia, y la otra vez como farsa”.

Indiscutiblemente que en el escenario que vemos en el PLD ha habido una farsa, un sector no las presenta, porque en verdad nos hacen reír, son actitudes chabacanas, grotesca, son maniobras que se han utilizado para engañar, embaucar.

La tragedia aún no ha llegado, podría llegar de persistir la actitud grotesca de impedir la democracia interna, el centralismo democrático, el chantaje de la plebe en las calles manifestándose por el dame lo mío, no por convicción o principios.

Porque evidentemente hay quienes “la pagan, la producen, la usan” …

Están repitiendo los mismos escenarios, los mismos problemas que se creían superado.

Honestamente, aquí habrá que hacer una reconstrucción del concepto de “democracia”.

Democracia no es obstruir, sino construir, es participación, consenso, discrepancia, subordinación de la minoría a la mayoría.

Increíble, es un sinsentido de la historia…

No se dan cuenta que el presente es distinto.

Solo lo salva, quizás, la debilidad de la oposición política.

Dije quizás, porque hay un hastío de la gente, observan que, aunque han gobernado con facilidad y felicidad, integrando hasta a los opositores, de una manera u otra, al gobierno, los peledeistas se solazan en la imprudencia del que lo tiene todo.

Todo gira alrededor de ellos, no solo los partidos tradicionales y los pequeños, hasta una parta del PRM denota un juego de compadreo.

Pero, el repetir la historia traumática de división, desarraigo traumas, ofensas y persecuciones e intrigas en el PLD deja un sabor de desencanto que podría salir caro a quienes han gobernados en estos últimos 15 años de manera cómoda y en relativo consenso.

Han llegado tan lejos que han provocado la intimidación, el descrédito contra el presidente Danilo Medina y su gobierno, financiando y auspiciando manifestaciones de protesta y movilizaciones no solo frente al congreso nacional, sino en diferentes distritos municipales y municipios.

¿La historia se repite? Una vez como tragedia y la otra como farsa…

Se ha desatado una lucha a muerte, donde un sector quiere desaparecer a otro, no solo es una lucha por los espacios de poder, por la presidencia de la república, no, es liquidarlo… Y dese el palacio y fuera de él no hay intención de ceder a ese propósito.

Todo se resumirá a los resultados que se abstengan el 6 de octubre.

El tiempo es implacable…

Por Fernando Peña

