(VIDEO) PLD informa avance sobre organización de la consulta ciudadana del 16 de octubre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dio a conocer este lunes los avances en la organización de la consulta ciudadana que realizará esa organización para determinar quién de las y los aspirantes a la candidatura presidencial cuenta con el mayor nivel de simpatía en la ciudadanía a celebrarse el próximo 16 de octubre.

Alejandrina Germán, coordinadora de la Comisión Organizadora de la Consulta (Conap), ofreció el informe mediante una conferencia de prensa junto a los integrantes de la referida comitiva, llevada a cabo en la Casa Nacional del partido morado.

Durante el encuentro con la prensa, Germán indicó que los miembros de la Conap han estado participando en programas de radio y televisión y concediendo entrevistas para explicar en qué consiste la Consulta Ciudadana, “la cual se acoge a los métodos de trabajo que históricamente ha utilizado el PLD”.

“Hemos explicado que se trata de un proceso consultivo, no electivo y no tiene carácter vinculante. No se trata de unas primarias o convención, como lo explicó la Junta Central Electoral (JCE) en un comunicado, que el Partido de la Liberación Dominicana avala, porque los conceptos planteados son los que suscribe el PLD para organizar este proceso de medición de la simpatía con la que cuenta cada uno de las y los aspirantes a la candidatura presidencial”, aclaró la coordinadora de la Conap.

Asimismo, Germán señaló que “la Consulta se sustenta en la Constitución de la República, la Ley de Partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la Ley Orgánica del Régimen Electoral, los estatutos del PLD, el acuerdo suscrito por las y los aspirantes presidenciales del PLD, las resoluciones de la JCE, y las normas que constituyen el fundamento legal de esta tarea para la cual se ha establecido la fecha del domingo 16 de octubre del corriente año 2022 para su realización”.

Agregó que “el o la aspirante que obtenga la mayor simpatía contará con el apoyo de las y los demás aspirantes para ser presentado(a) como pre candidato(a) presidencial ante el Congreso Elector del PLD que se celebrará durante el periodo de precampaña en el año 2023”.

Dan a conocer aspirantes a la candidatura presidencial y su orden en el proceso

Informaron que por sorteo se decidió el orden en que aparecerán las y los aspirantes en todo el proceso de consulta y en ese mismo orden se colocarán en los equipos de votación el día de la jornada.

En la posición 1, aparecerá Luis De León, le seguirá en la 2 Maritza Hernández, Francisco Domínguez Brito ocupará la 3, mientras que Abel Martínez aparecerá en la posición 4.

Asimismo, el lugar 5 lo ocupará Margarita Cedeño y por último, la posición 6 la tendrá Karen Ricardo.

La Consulta será en formato automatizado

Germán informó que la participación en la Consulta será en formato automatizado, utilizando los equipos suministrados por la JCE.

También destacó, que cada participación se completará con la emisión de un volante, el cual cada participante deberá depositar en una urna, para al final conciliar los resultados que ofrezca el equipo con el conteo manual.

Organización y supervisión

Germán señaló que la organización y supervisión de este proceso es responsabilidad de la Conap, compuesta por 15 miembros, 5 miembros del Comité Político 5 del Comité Central y 5 de las estructuras de base del Partido, con el respaldo de; un equipo técnico de soporte, una red de enlaces, compuesta por: 30 enlaces provinciales, 9 enlaces de circunscripciones,158 enlaces municipales y 235 enlaces de distritos municipales.

Destacan que para el referido proceso se ha organizado 30 Comisiones provinciales,158 comisiones municipales, 9 de circunscripciones, 235 de distritos municipales y 2,600 Comisiones de Centros de Consulta (CCC) en las cuales se realizará la consulta.

¿Quienes tiene derecho a participar en la Consulta?

Sobre quienes tienen derecho a participar en la consulta, Germán detalló que “podrán participar todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el padrón de la JCE y que no estén registrados en el padrón de otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos. También podrán participar las y los nuevos miembros que se han registrado en el PLD en los últimos meses”.

Lugares para la Consulta

Adelantó que tienen previsto utilizar 1,600 locales de centros educativos facilitados por el Ministerio de Educación (Minerd) para la instalación de 2,600 centros de consulta.

“Informamos que a mediados de semana recibimos todos los equipos electrónicos y la compañía de informática contratada, con un personal

especializado y bajo la supervisión de las Secretarías de Asuntos Electorales y Tecnología de Comunicación y la Información y la representación de las y los aspirantes para la instalación en los equipos del software que se utilizará en este proceso, con el propósito de realizar la consulta automatizada, el procesamiento y la transmisión de los resultados. También se ha contratado a una empresa tecnológica para la supervisión y auditoría del proceso”, afirmó.

Puntualizó que la semana pasada iniciaron una campaña de promoción con la participación de nuestros miembros y dirigentes en las calles para suministrar la información detallada de la Consulta y responder las inquietudes de la ciudadanía. También estamos difundiendo mensajes promocionales en las redes sociales y otros medios. “En ese aspecto se ha creado la aplicación Verificate.do, que colocando el número de cédula se identifica el lugar donde se ubica el Centro de Consulta que le corresponde a cada participante en este proceso”, añadió.

En ese mismo sentido, dieron a conocer que se firmó un acuerdo entre aspirantes a la candidatura presidencial de ese partido de fecha 08 de diciembre del 2021, el cual fue aprobado por el Comité Político en fecha 26 de enero del 2022 y refrendado por el Comité Central, como “una de las normas fundamentales de este proceso”. Destacando que en dicho acuerdo se establece que el o la aspirante que obtenga la mayor simpatía contará con el apoyo de las y los demás aspirantes para ser presentado(a) como pre candidato (a) presidencial ante el Congreso Elector del PLD que se celebrará durante el periodo de precampaña en el año 2023.

Llaman a ciudadanos a votar en elecciones del 16 de octubre y Consulta

“El PLD está llamando a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país a participar el 16 de octubre en la Consulta para que sea la ciudadanía dominicana que exprese a quien quiere como candidato o candidata del PLD para ir en rescate de la tranquilidad, la seguridad y la estabilidad en el año 2024 y así lograr construir la esperanza y la confianza de nuestro país en un mejor futuro”, manifestó la coordinadora de la Conap.

Constitución de la Conap

Germán dijo en su intervención que la Conap quedó constituida formalmente por el Comité Central en su reunión en fecha 6 de febrero y de inmediato inició su trabajo escogiendo como sede la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, procediendo a acoger el Reglamento aprobado por el Comité Político y el Instructivo y resoluciones complementarias que rigen el proceso de Consulta.

