PLD: “Gobierno utiliza justicia como arma política”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció que la carta aclaratoria publicada por la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, evidencia que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está utilizando la justicia como un arma política.

El PLD fijó su posición mediante unas declaraciones públicas ofrecida por José Dantés Díaz, miembro del Comité Político, quien expresa que el Gobierno del presidente Luis Abinader recurre a la llamada justicia independiente como arma política del gobierno en los momentos difíciles por los que atraviesa su gestión y cuando baja su estima ante la opinión pública, tratando de esconder las debilidades, incompetencias y la ineficiencia de la actual gestión pública.

El Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD indicó que la pregonada independencia del Ministerio Público no existe y que esto queda demostrado cuando la misma Procuradora General de la República, Magistrada Miriam Germán Brito, expresa que justo al día siguiente de haber tomado la decisión de dejar sin efecto la aplicación de “alertas migratorias ilegales en los aeropuertos” recibió la visita de dos funcionarios, que no pertenecen al área judicial, los cuales no apoyaron la decisión de la magistrada.

“Si eso no es interferencia del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público, pues no sabría qué es. Pero, además, cabe preguntarse ¿de qué nivel puede ser un funcionario del gobierno para que se sienta con la autoridad suficiente para visitar a la Procuradora General de la República y expresarle, frente a su equipo, su desacuerdo con una medida adoptada por ella?”, se preguntó el jurista.

Dijo que cada vez que al gobierno le sale algo mal, “que lamentablemente al parecer es casi la norma y no la excepción”, como por ejemplo el aumento de los precios de los productos de primera necesidad y de los materiales de construcción, el intento de privatizar la salud que ha comenzado con el hospital materno infantil de Santiago, los problemas legales de varios diputados del partido en el Gobierno, el desvío del río Masacre por parte de los haitianos ante la mirada indiferente de las autoridades dominicanas, los escándalos que se han denunciado y evidenciado en varias instituciones públicas, el mal manejo de la pandemia y la actual intención de aplicar una tercera dosis de la vacuna anti COVID, aun cuando los organismos internacionales de salud recomiendan no hacerlo; “o sea, cada vez que hay un yerro, coincide que el gobierno utiliza como método la aplicación de su influencia en la justicia y la utilizan como arma política”, agregó.

En adición a lo expresado José Dantés Díaz sostuvo que no solo ha queda al desnudo la alegada independencia del ministerio público a través del documento de aclaración que hizo la Magistrada Miriam Germán, sino que se evidencia que no hay unidad de criterio entre los principales integrantes del Ministerio Público con la Procuradora en cuanto a lo que significa el respeto al debido proceso y a los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

El Partido de la Liberación Dominicana reitera que reconoce y respeta el derecho que tiene el Ministerio Público de realizar todas las investigaciones que estime de lugar, pero en esta ocasión quiere poner de manifiesto que el accionar del gobierno evidencia que están haciendo uso de la justicia como arma política y como un velo para tratar de ocultar la ineficiencia de la actual gestión del presidente Luis Abinader.

