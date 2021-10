PLD felicita a profesionales agropecuarios en su día y censura maltrato del Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emitió este día una nota de felicitación a los profesionales de la agronomía por la celebración de su día, mostrando al mismo tiempo su reproche al mal trato que reciben de las actuales autoridades con masivas cancelaciones injustificadas y retraso en las bien ganadas pensiones.

“El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) felicita a todos los profesionales agropecuarios, en este día tan especial, no obstante reiterar el maltrato de que son objeto pese a no descansar en aportarle al país”, se precisa en una declaración de la Secretaria de Asuntos Agropecuarios del PLD, que coordina el ex senador Adriano Sanchez Roa.

Hoy es el “Día del Agrónomo”, de este ser que pone al agricultor a cuidar la tierra, sembrar científicamente, cosechar los alimentos para sostener la vida. Sin el agrónomo no es posible lograr la cantidad de nutrientes que requerimos los humanos, se precisa en la nota divulgada por la Secretaria de Comunicaciones.

“Pero hay que resaltar que al PLD le acongoja que haya llegado este día en medio del más horrible maltrato a una clase que bajo todas las inclemencias de la naturaleza, escasas remuneraciones y estímulos, no descansa de aportarle al país.

La permanencia de más de 500 cancelados es un acto inaceptable, causado por el gobierno y las autoridades agropecuarias. Al igual que cerca de 800 profesionales que esperan de una pensión que ya se han ganado durante décadas de trabajo y sacrificios.

Hoy están en riesgos los grandes logros alcanzados en el sector agropecuario, fruto de las gestiones del PLD y el presidente Danilo Medina, como la autosuficiencia alimentaria, el aumento de las exportaciones, la mejoría del nivel de vida en la zona rural, la agro-forestación, debido a que parte de los profesionales más experimentados han sido cancelados en esas áreas, así como la protección sanitaria.

