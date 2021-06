PLD denuncia desconsideración y violación al derecho a la sana práctica deportiva por parte de Miderec

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana por intermedio de su Secretaría de Deportes, protestó por la destrucción de la pista de bicicrós del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte que ejecuta el Ministerio de Deportes y Recreación, la que es usada durante años por atletas, niños, jóvenes y adultos mayores, para edificar una instalación que ya tiene su espacio en el centro deportivo de la ciudad capital.

El titular de la Secretaría de Deportes del PLD, Soterio Ramírez, rechazó la destrucción de la pista de ciclismo del tipo bicicrós considerándola como una actitud de irrespeto, desconsideración y violatoria de derechos asumidos por el MIDEREC.

“Exhortamos al Ministerio de Deportes y a su titular a que descontinúen la destrucción de la pista de bicicrós y se aboquen a un diálogo sincero y productivo con los dirigentes de la Federación Dominicana de Ciclismo”, sugirió Ramírez en rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del PLD este lunes en compañía de Rafael Paz, miembro del Comité Político, los deportistas y dirigentes del PLD Reynaldo Nova, Radhamés ( Sasá) Espinal) y de Alfonso Ureña, Secretario de Medio Ambiente del PLD.

El inmortal del deporte dominicano dijo que la antidemocrática situación empeora cuando aparecen elementos de conflicto de intereses, “toda vez que el actual incumbente del MIDEREC es al mismo tiempo el jefe de la Federación Dominicana de Taekwondo, algo que le permite abusar deliberadamente en perjuicio del buen ganado nombre y trabajo de una federación hermana, miembro del COD y reconocida por la Federación Internacional de ese deporte”.

Igualmente hizo un llamado al Comité Olímpico Dominicano para que sirva de mediador en un diferendo que puede sentar un precedente muy peligroso, advirtiendo que el abuso de la autoridad y los atropellos son prácticas de etapas ya superadas cuyo retorno no podemos permitir en el deporte y la sociedad en general. “Reclamamos juego limpio, no desprecio ni actitudes tramposas”, exclamó Soterio Ramírez al exponer el contenido de un documento que entregó a la representación de los medios de comunicación que participaron.

“La situación financiera del país no es la mejor, debido a la carga presupuestaria que supone dar respuestas a la pandemia Covid-19, pero parece que el Ministerio de Deportes es la excepción ya que, habiendo una instalación para la práctica del taekwondo, quiere destruir la de otro deporte para construirse una. Y resulta que están violando el derecho de igualdad consagrado en la Constitución de la República, usando la ventaja que le proporciona el puesto”, explicó el titular de Deportes del PLD.

De la misma manera, Ramírez se solidarizó con la prensa nacional porque las autoridades deportivas, bajo las órdenes del Ministro, han impedido el trabajo de los medios de comunicación y, por tanto, han violado también la libertad de prensa y la libre expresión de las ideas.

Apuntó que el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fue concebido con un diseño original que indicaba las instalaciones que el área permitía sin perjuicio del elemento medioambiental, logrando el propósito de ser uno de los pulmones del Gran Santo Domingo.

En ese sentido, resaltó que no sólo pretenden destruir la pista de bicicrós; sino también un parque de recreación infantil que fue construido junto a la pista para el sano esparcimiento y la recreación de los niños y las niñas que asisten juntos a sus familiares.

¡No al abuso, no al atropello, no al despojo, no a la indiferencia y no al irrespeto!, fueron las exclamaciones usadas por Soterio Ramírez al concluir sus declaraciones ofrecidas desde el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD.

