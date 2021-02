PLD demanda del Gobierno cesar “los abusos” que se están cometiendo con el atraso de las prestaciones laborales  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) demandó este miércoles al Gobierno cesar “el abuso” que están cometiendo y que procedan al pago de las prestaciones laborales a miles de servidores públicos que han sido desvinculados desde agosto del 2020 a la fecha.

Mediante nota de la Secretaría de Comunicaciones, José Dantés Díaz, Secretario de Asuntos Jurídicos, expresó que “al Partido de la Liberación Dominicana le preocupa sobremanera los abusos que se están cometiendo en contra de miles de empleados en muchas instituciones públicas de las que han sido desvinculados, a los cuales no les han pagado sus prestaciones laborales como ordena la ley”.

“Además de no reconocer los derechos laborales de los exservidores de la administración pública, parte del abuso sistemático de decenas de ministerios y otras instituciones ha consistido en cancelar personas que por su condición no pueden ser desvinculados, como empleados en licencia médica, mujeres embarazadas, entre otros casos de igual naturaleza en los que no procede la desvinculación”, agregó Dantés Díaz.

El Secretario de Asuntos Jurídicos citó como ejemplos casos de desvinculaciones de empleados en el Ministerio de la Juventud, Agricultura y en la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, donde “cientos y cientos de empleados han sido desvinculados y siete meses después estas instituciones no han cumplido con su deber de pagar las debidas prestaciones, lo cual constituye una violación grosera de los derechos laborales de las personas afectadas”.

“A pesar de que en esta semana el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Paliza, expresó que a los cancelados le deben pagar sus prestaciones laborales, el Partido de la Liberación Dominicana espera que el Gobierno pase de las palabras a los hechos y demuestre, con acciones sustantivas y no cosméticas, que es respetuoso de la legalidad y de los derechos de las personas. Y esa legalidad comienza desde la entrega oportuna de los documentos que necesitan los desvinculados de parte del Ministerio de Administración Pública hasta el pago a tiempo de las prestaciones laborales”, añadió Dantés Díaz.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mantendrá atento a esta situación y continuará orientando y asistiendo a los miembros de la organización política que necesiten asistencia hasta lograr que el Gobierno honre los derechos laborales que han adquirido en la administración pública sirviendo con entrega y dedicación a sus labores.