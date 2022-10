PLD asegura en Monte Plata que retornará al poder en 2024; realizan encuentro de confraternidad 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Monte Plata, Rafael González, se reunió este fin de semana con dirigentes y simpatizantes de esa organización política, en un encuentro de confraternidad, como muestra de unidad y apoyo a la candidatura presidencial de Abel Martínez, para las elecciones del 2024.

“Aquí no hay otra decisión que no sea llevar al PLD al Gobierno en el 2024”, afirmó González, al indicar que en los próximos días darán a conocer cómo se va a realizar la campaña, ya que señaló tienen un candidato que aseguró no tiene desperdicio.

Mientras, Manuel Pantalio, alcalde de Bayaguana, indicó que el PLD dio la primera muestra, llevando a votar más de 500 mil personas sin ningún tipo de promoción. “Hoy estamos celebrando la unidad y la fuerza del PLD porque todos los peledeístas están enfocados en un solo candidato”, al señalar que lo que espera es seguir unidos, apoyando a Abel Martínez para en el 2024 retornar al poder.

En tanto, el diputado Juan Suazo Marte manifestó que el presidente Luis Abinader “ya nos tiene harto “, y que pareciera que lleva 20 años gobernando mal la República Dominicana.

De su lado, el regidor del Distrito Municipal de Los Botados, Eddy Modesto Laureano, calificó como un desastre el Gobierno que encabeza el Partido Revolucionario Moderno (PRM), por lo considera se debe luchar para que el PLD vuelva a gobernar en 2024, al indicar que con la Consulta Ciudadana se demostró que en las próximas elecciones retornarán al poder.

Los peledeístas afirman que esa organización política ha demostrado ser unida y que el PLD está vivo y fortalecido en la provincia Monte Plata.

En la actividad que se realizó este domingo en la finca del ex diputado Ricardo Contreras, participaron el candidato a senador Rafael González, el alcalde de Bayaguana, Manuel Pantalio, Ramón Pepín, miembro del Comité Político, el presidente provincial Nizio Rosario, los precandidatos a diputado Oscar Morel y Héctor Brioso, además asistieron Enriquillo Marte, Marcos Tavares, Carlos Montero, Héctor Figaris, Cruzdeyvi de los Santos, entre otros dirigentes y simpatizantes de la organización morada.

